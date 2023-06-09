“لاحتواء” نفوذ الصين.. إطلاق شراكة اقتصادية بين واشنطن ولندن

تواصل – فريق التحرير:

أطلقت الولايات المتحدة وبريطانيا، الخميس، شراكة اقتصادية جديدة بهدف “احتواء النفوذ الصيني”.

بنود الشراكة الاقتصادية

وتضمن الاتفاق الذي أطلق عليه “إعلان الأطلسي” عدة بنود، بينها تعزيز التعاون في صناعات الدفاع، والطاقة النووية المدنية، وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

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مواجهة طموحات الصين

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، في واشنطن، إن البلدين يطلقان شراكة اقتصادية جديدة “تهدف إلى خوض التحديات الجيوسياسية الكبيرة الراهنة، خصوصًا في مواجهة طموحات الصين”.

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قيادة التكنولوجيا الجديدة

وأضاف أن تعاون واشنطن ولندن من شأنه “قيادة التكنولوجيا الجديدة، والتأكد من أنها تتقدم بطريقة آمنة ومسؤولة”.

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ضوابط للذكاء الاصطناعي

بدوره، أكد سوناك أن العلاقة بين لندن وواشنطن “كانت دوما مهمة، بفضل قيمهما المشتركة”.

وأوضح أن الشراكة مع واشنطن “تسعى لوضع ضوابط للذكاء الاصطناعي، للحد من مخاطره المحتملة”.

فيما لم يصدر تعليق فوري من الصين على ما تضمنه الإعلان الأمريكي البريطاني.

ووصل سوناك، الأربعاء، إلى الولايات المتحدة في أول زيارة له منذ توليه منصبه في أكتوبر الماضي.