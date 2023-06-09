الجمعة، ٢٠ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٩ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
بعد التحديثات الجديدة.. تعرف على سعر جيب “رانجلر” 2024 بالمملكة
“لاحتواء” نفوذ الصين.. إطلاق شراكة اقتصادية بين واشنطن ولندن
إنجاز عالمي للمملكة.. “البكري” يخترع “الخوذة الذكية” ويفوز بالجائزة الذهبية (فيديو)
منها تعزيز منظومة المناعة.. فوائد التفاح لكبار السن
مستشفى الملك خالد بالخرج ينهي معاناة سنوات لمواطن فقد حاسة الشم
ارتفاع الحرارة بمكة والمدينة.. “الأرصاد” يتوقع أمطارًا على 8 مناطق

الرئيسية

 /

دولي

 /

“لاحتواء” نفوذ الصين.. إطلاق شراكة اقتصادية بين واشنطن ولندن

“لاحتواء” نفوذ الصين.. إطلاق شراكة اقتصادية بين واشنطن ولندن

“لاحتواء” نفوذ الصين.. إطلاق شراكة اقتصادية بين واشنطن ولندن
١١:٢٤:٤٧ ص، الجمعة، ٢٠ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أطلقت الولايات المتحدة وبريطانيا، الخميس، شراكة اقتصادية جديدة بهدف “احتواء النفوذ الصيني”.

بنود الشراكة الاقتصادية

وتضمن الاتفاق الذي أطلق عليه “إعلان الأطلسي” عدة بنود، بينها تعزيز التعاون في صناعات الدفاع، والطاقة النووية المدنية، وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

اقرأ أيضًا:

برعاية ولي العهد.. وزير الخارجية يفتتح الأحد المقبل الدورة العاشرة لمؤتمر رجال الأعمال العربي الصيني بالرياض

مواجهة طموحات الصين

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، في واشنطن، إن البلدين يطلقان شراكة اقتصادية جديدة “تهدف إلى خوض التحديات الجيوسياسية الكبيرة الراهنة، خصوصًا في مواجهة طموحات الصين”.

اقرأ أيضًا:

شركة أمريكية تفشل في التقييم الأمني الصيني لصناعة الرقائق

قيادة التكنولوجيا الجديدة

وأضاف أن تعاون واشنطن ولندن من شأنه “قيادة التكنولوجيا الجديدة، والتأكد من أنها تتقدم بطريقة آمنة ومسؤولة”.

اقرأ أيضًا:

احتجاجات على هدم مسجد تاريخي للمسلمين في الصين

ضوابط للذكاء الاصطناعي

بدوره، أكد سوناك أن العلاقة بين لندن وواشنطن “كانت دوما مهمة، بفضل قيمهما المشتركة”.

وأوضح أن الشراكة مع واشنطن “تسعى لوضع ضوابط للذكاء الاصطناعي، للحد من مخاطره المحتملة”.

فيما لم يصدر تعليق فوري من الصين على ما تضمنه الإعلان الأمريكي البريطاني.

ووصل سوناك، الأربعاء، إلى الولايات المتحدة في أول زيارة له منذ توليه منصبه في أكتوبر الماضي.

الكلمات الدلالية:
إعلان الأطلسي التكنولوجيا الصين الطاقة النووية بريطانيا تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي جو بايدن ريشي سوناك شراكة اقتصادية صناعات الدفاع واشنطن

مواد ذات صلة

المزيد
أمريكا تتسلم من بلجيكا صيدا صينيًّا سمينا.. تعرف عليه

أمريكا تتسلم من بلجيكا صيدا صينيًّا سمينا.. تعرف عليه

٠٧:٤٣ ص، الخميس، ١١ أكتوبر ٢٠١٨
اختطاف قيادي حكومي بمحافظة حجة على يد الحوثيين

اختطاف قيادي حكومي بمحافظة حجة على يد الحوثيين

٠٢:٥٠ م، الثلاثاء، ١٠ أبريل ٢٠١٨
مسؤولون في إدارة بايدن يبلغون الكونجرس بأن كييف قد تسقط سريعًا

مسؤولون في إدارة بايدن يبلغون الكونجرس بأن كييف قد تسقط سريعًا

١٠:٥٤ م، الجمعة، ٢٥ فبراير ٢٠٢٢
تدمير طائرتين روسيتين ومقاتلة أوكرانية في معركة جوية قرب كييف

تدمير طائرتين روسيتين ومقاتلة أوكرانية في معركة جوية قرب كييف

٠٤:٠٣ م، الأربعاء، ٠٢ مارس ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *