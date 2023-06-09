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إنجاز عالمي للمملكة.. “البكري” يخترع “الخوذة الذكية” ويفوز بالجائزة الذهبية (فيديو)
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إنجاز عالمي للمملكة.. “البكري” يخترع “الخوذة الذكية” ويفوز بالجائزة الذهبية (فيديو)

إنجاز عالمي للمملكة.. “البكري” يخترع “الخوذة الذكية” ويفوز بالجائزة الذهبية (فيديو)

إنجاز عالمي للمملكة.. “البكري” يخترع “الخوذة الذكية” ويفوز بالجائزة الذهبية (فيديو)
١٠:٤٨:٥١ ص، الجمعة، ٢٠ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حصل المواطن عبد الإله البكري على الميدالية الذهبية باختراعه خوذة ذكية لحماية العاملين في مصانع الغاز من المخاطر المحتملة التي قد يتعرضون لها.

ثلاث حساسات في الخوذة الذكية

وفي معرض “آيتكس” في ماليزيا قدم البكري اختراعه، الخوذة الذكية، الذي يتضمن ثلاث حساسات رئيسة، الأول منها هو حساس الغاز، والثاني درجة حرارة المكان، والحساس الثالث هو جي بي إس.

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الميدالية الذهبية

وأضاف أن العمل استمر لمدة شهرين على اختراعه، وحصل منه على الميدالية الذهبية وجائزة خاصة من تعليم تايوان، مؤكدًا أن الإنجاز ليس شخصيًا وإنما هو للوطن بأكمله.

وتقدم بشكره للقادة على إتاحتهم الفرصة له لتمثيل المملكة في ماليزيا، كما تقدم بالشكر للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وفقًا لبرنامج “صباح السعودية” على قناة السعودية.

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احتضان المبتكرين والمبدعين

ومن جهته قال محمد السوادي، مشرف نادي الموهبة والابتكار في الكلية التقنية بحفر الباطن ومشرف المشروع المشارك في ماليزيا، إن النادي يخدم المجتمع كله وليس الكلية وحسب.

وأضاف أن من أهداف الكلية هو احتضان المبتكرين والمبدعين وتوجيههم لتنفيذ مشاريعهم على أرض الواقع.

وكانت المشاركة الدولية هي أول مشاركة على المستوى الدولي للكلية وتم الفوز بالجائزة الذهبية إضافة إلى جائزة خاصة من تايوان.

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