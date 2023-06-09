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منها تعزيز منظومة المناعة.. فوائد التفاح لكبار السن
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منها تعزيز منظومة المناعة.. فوائد التفاح لكبار السن

منها تعزيز منظومة المناعة.. فوائد التفاح لكبار السن

منها تعزيز منظومة المناعة.. فوائد التفاح لكبار السن
١٠:١٢:٥٤ ص، الجمعة، ٢٠ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

يعتبر التفاح من أهم الفواكه لجميع الشرائح العمرية، وخاصة كبار السن، إذ أنه يحافظ على مستوى الحديد في الدم، إضافة إلى تأثيره الكبير والإيجابي في عملية الهضم.

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فوائد التفاح لكبار السن

وأعلن الدكتور يفغيني ارزاماستسيف، خبير التغذية الروسي أن التفاح مفيد لكبار السن، لأنه يحتوي على مواد لها تأثير منشط.

ويشير الطبيب في مقابلة تلفزيونية، إلى أن للتفاح فوائد عديدة، حيث بالإضافة إلى تأثيره المنشط يؤثر إيجابيًا في عملية الهضم ويساعد في الحفاظ على مستوى الحديد في الدم لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا.

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تعزيز منظومة المناعة

ووفقا له، يحتوي التفاح على نسبة عالية من الفيتامينات والحديد. كما يمكن تناول التفاح لتعزيز منظومة المناعة. بالإضافة إلى ذلك لا تحتوي أنواع التفاح ذات المذاق الحامض والحامض – الحلو على نسبة مرتفعة من السكر.

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تحسين عمل الجهاز الهضمي

وبالإضافة إلى كل هذا، يحسن التفاح عمل الجهاز الهضمي، لذلك إذا كان كبير السن لا يعاني من التهاب المعدة فإن التفاح مفيد له لتحسين عملية الهضم.

مكافحة الإمساك

ويضيف الخبير، يحتوي التفاح على نسبة عالية من الألياف الغذائية والبكتينات التي تحسن حركة الأمعاء وتكافح الإمساك الذي غالبًا ما يعاني منه كبار السن.

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التفاح الحديد الدم الفيتامينات تحسين حركة الأمعاء تعزيز منظومة المناعة فوائد التفاح كبار السن مكافحة الإمساك

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