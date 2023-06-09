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مستشفى الملك خالد بالخرج ينهي معاناة سنوات لمواطن فقد حاسة الشم
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مستشفى الملك خالد بالخرج ينهي معاناة سنوات لمواطن فقد حاسة الشم

مستشفى الملك خالد بالخرج ينهي معاناة سنوات لمواطن فقد حاسة الشم

مستشفى الملك خالد بالخرج ينهي معاناة سنوات لمواطن فقد حاسة الشم
٠٩:٥٥:١٠ ص، الجمعة، ٢٠ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تمكن فريق طبي بمستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بالخرج، عضو تجمع الرياض الصحي الأول، من إنهاء معاناة مواطن في منتصف العقد الثاني من العمر، يعاني من صداع مستمر، وفقدان حاسة الشم لسنوات طويلة.

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فتح الجيوب الأنفية بالمناظير

حيث قام الفريق الطبي المكون من اختصاصيي الأنف والأذن والحنجرة، د. طاهر البناء، ود. أحمد بن علي فوزي؛ بإجراء عملية استئصال اللحميات وفتح الجيوب الأنفية بالمناظير.

وذلك بعد عمل الفحوصات اللازمة والأشعة المقطعية والذي تبيّن خلالها وجود لحميات بالأنف والجيوب الأنفية مسببةً انسدادًا له.

الجدير بالذكر أن قسم الطوارئ بمستشفى الملك خالد بالخرج استقبل 22.769 مستفيدًا خلال الربع الأول من عام 2023م.

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استئصال ورم بالحبل الشوكي

وأمس الخميس، أنهى فريق طبي، بقيادة الاستشاري رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بمستشفى القطيف المركزي، معاناة الشاب إبراهيم الحلال.

وتمكن الفريق الطبي من استئصال ورم ضمن بالحبل الشوكي لشاب، 17 عامًا، لينهي معاناته مع الآلام المبرحة وعدة أعراض حادة استمرت أسابيع.

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الجيوب الأنفية الصداع العلاج المناظير تجمع الرياض الصحي الأول فقدان حاسة الشم مريض مستشفى الملك خالد

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