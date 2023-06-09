الجمعة، ٢٠ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٩ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية يعلن عن برنامج تطوير الخريجين 2023م
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مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية يعلن عن برنامج تطوير الخريجين 2023م

مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية يعلن عن برنامج تطوير الخريجين 2023م

مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية يعلن عن برنامج تطوير الخريجين 2023م
٠٣:٠٤:٢٧ ص، الجمعة، ٢٠ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) موعد إطلاق برنامج تطوير الخريجين الذي يهدف لإثراء المعرفة وبناء القدرات وصقل المهارات.

ويسعى البرنامج لتطوير المسار المهني وزيادة المساهمة في الوصول لأهداف رؤية المملكة 2030، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

المسارات:

1- المعرفة والتحليل.
2- الاستشارات.
3- التمكين.

مدة البرنامج:

– مدة (12) شهراً.

التخصصات المطلوبة:

– الهندسة.
– الأمن السيراني.
– الاقتصاد.
– السياسات العامة.
– إدارة الأعمال.
– نظم المعلومات الإدارية.
– الهندسة.
– المالية.
– الموارد البشرية.
– علوم الحاسب.
– القانون.
– الرياضيات.
– الإحصاء.
– الهندسة المعمارية.
– تقنية المعلومات.
– وغيرها من التخصصات.

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الشروط:

1- حاصل على الشهادة الجامعية (البكالوريوس) أو (الماجستير) أو (الدكتوراه).
2- حديث التخرج لم يمضي على تخرجه أكثر من 12 شهر.
3- إجادة اللغة الإنجليزية (درجة IELTS 6.5 أو ما يعادلها).
4- معدل تراكمي لا يقل عن 4 أو 5 أو ما يعادله.

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1444/11/29هـ الموافق 2023/06/18م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:
اضغط هنا

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