كيف تكتشف أن طفلك مصاب بمشاكل قصر النظر؟

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يؤكد الأطباء، أنه يمكن للآباء والأمهات، اكتشاف إصابة أطفالهم بقصر النظر، من خلال ملاحظة بعض الأعراض مثل تضييق حدقة العين والجلوس بالقرب من شاشة التلفاز أو حمل الهاتف الذكي أو الحاسوب اللوحي بالقرب من وجهه.

وتشمل أعراض قصر النصر، أيضا الحول أثناء القراءة وصعوبة قراءة الكلام على السبورة، بالإضافة إلى كثرة الفرك في العين والصداع المتكرر.

أسباب قصر النصر

وفي هذا السياق، أوضحت مجلة “إلتيرن” الألمانية المعنية بالأسرة والطفل أن أسباب إصابة الطفل بقصر النظر تكمن في قلة التعرض لضوء النهار والجلوس لفترات طويلة أمام الشاشات.

وأكدت المجلة الألمانية، أهمية استشارة الطبيب فور ملاحظة الأعراض سالفة الذكر كي يخضع الطفل للعلاج في الوقت المناسب، والذي يتمثل في قطرات العين وارتداء نظارة طبية أو عدسات لاصقة خاصة، مع مراعاة التعرض لضوء النهار كثيراً، وتقليل فترات الجلوس أمام الشاشات.

تحذير للآباء والأمهات

ويحذر الأطباء، من خطورة إهمال علاج قصر النظر، نظراً لأنه قد تترتب عليه عواقب وخيمة تتمثل في انفصال الشبكية والمياه الزرقاء (جلوكوما) والمياع البيضاء (كاتاراكت).

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