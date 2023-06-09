4 علامات تدل على الإصابة بـ”فقر الدم الخبيث”

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يعد فقر الدم الخبيث، شكلا من أشكال فقر الدم المرتبط بنقص “فيتامين ب 12″، حيث يحصل هذا النقص بسبب تآكل غشاء المعدة ما يؤدي إلى عدم إفراز المعدة لبعض الأحماض والبروتينات المسؤولة عن امتصاص المصارين “لفيتامين ب 12”.

يؤدي إلى الإصابة بالسرطان

وحسب الأخصائي في أمراض الدم التورم الخبيث، جورج الهاشم، فقد جرت تسمية هذا النوع من فقر الدم بالخبيث لأنه يؤدي مع الوقت إلى حدوث سرطان في المعدة.

وتتمثل عوارض فقر الدم الخبيث في:

1- بالشعور بالإجهاد، ووهن في كامل الجسم

2- بتنميل في اليدين والرجلين

3- شحوب لون الجلد

4- ضيق في التنفس.

ولفت الهاشم إلى أن مخاطر هذا النوع من فقر الدم تكمن في احتمال الإصابة بنزيف أو تعرض الجهاز العصبي لأضرار بالغة في حال لم يتم تشخيص الإصابة سريعا، حسب “سكاي نيوز عربية”.

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علاج فقر الدم

وأشار الأخصائي إلى أنه يمكن علاج فقر الدم الخبيث عبر مد الجسم بكميات من “فيتامين ب 12” إن كان عبر الحقن في العضل أو من خلال الحبوب تحت اللسان.

كما يمكن اللجوء إلى الفوليك أسيد، إضافة إلى اعتماد نظام غذائي يحتوي على اللحوم الحمراء بشكل معتدل وليس مبالغ فيه.