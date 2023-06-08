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السودان: ممثل الأمم المتحدة “شخص غير مرغوب فيه”
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السودان: ممثل الأمم المتحدة “شخص غير مرغوب فيه”

السودان: ممثل الأمم المتحدة “شخص غير مرغوب فيه”

السودان: ممثل الأمم المتحدة “شخص غير مرغوب فيه”
٠٢:٥٢:٠٠ ص، الجمعة، ٢٠ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت وزارة الخارجية السودانية، بيانا، اليوم الجمعة، أوضحت فيه أنها أخطرت الأمين العام للأمم المتحدة بأن ممثله فولكر بيرتس شخصا غير مرغوب فيه.

اعتبارا من اليوم

وذكر بيان الخارجية السودانية، والذي شاركته عبر حسابها الرسمي على تويتر: إن: “حكومة جمهورية السودان أخطرت الأمين العام للأمم المتحدة، بإعلان فولكر بيرتس، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة يونيتامس، شخصا غير مرغوبا فيه، وذلك اعتبارا من تاريخ اليوم”.

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رسالة البرهان

وتسلم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، في مايو الماضي، رسالة من الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الحاكم في السودان، رسالة طالبه فيها بإقالة مبعوث الأمم المتحدة إلى البلاد.

وقال وقتها المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: “لقد صدم الأمين العام بالرسالة التي تلقاها”، مضيفا: “الأمين العام فخور بالعمل الذي قام به فولكر بيرتس ويعيد تأكيد ثقته الكاملة في ممثله الخاص”.

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أخبار السودان أنطونيو جوتيريس ‏الأمم المتحدة فولكر بيرتس مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان وزارة الخارجية السودانية

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