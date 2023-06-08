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تحديث جديد من واتساب من أجل جودة الصور المرسلة
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تحديث جديد من واتساب من أجل جودة الصور المرسلة

تحديث جديد من واتساب من أجل جودة الصور المرسلة

تحديث جديد من واتساب من أجل جودة الصور المرسلة
٠٢:٥٣:٣٣ ص، الجمعة، ٢٠ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

يقلل تطبيق واتساب، بشكل افتراضي، من جودة الصور التي يرسلها المستخدمون بنسبة 70%، ومع ذلك، فإن الإصدارات التجريبية من “واتس آب” لديها خيار لضبط جودة الصورة عند إرسال الصور.

ميزة جديدة

ويقوم “واتسآب” حاليا، باختبار القدرة على إرسال صور عالية الدقة عبر النظام الأساسي، فيما أوضح موقع WABetaInfo أن هذه الميزة تعمل بالتأكيد على تحسين تجربة المستخدم أثناء إرسال الصور، ويتم طرحها لبعض مختبري الإصدارات التجريبية”.

واكتشف WABetaInfo الميزة الجديدة في أحدث الإصدارات التجريبية من “واتس آب” لنظامي iOS “أندرويد”- iOS 23.11.0.76 و”أندرويد” 2.23.12.13 على التوالي، حسب “روسيا اليوم”.

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وبالتوازي مع ذلك، أطلقت شركة “ميتا”، أمس الخميس، خاصية قنوات “واتساب”، التي قالت إنها ستساعد في جعل التطبيق “منتجًا لرسائل البث الخاص”.

وسيكون المستخدمون في كولومبيا وسنغافورة أول من يمكنه استخدام هذه الخاصية، على أن توفر للمستخدمين في مزيد من البلدان خلال الأشهر المقبلة، بحسب الشركة.

وقالت “ميتا”، إن المستخدمين سيتمكنون من متابعة المحتوى المتعلق بهواياتهم والفرق الرياضية وأحدث البيانات من المسؤولين المحليين وأشياء أخرى.

خصوصية المستخدمين

ولن تكون صور الملف الشخصي ومعلومات الاتصال الخاصة بالشخص المسؤول عن إدارة القناة متاحة للمتابعين. وبالمثل، لن يتم الكشف عن أرقام هواتف المتابعين.

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