الخميس، ١٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
“براءة وصداقة”.. 3 أطفال يتبادلون أطراف الحديث في المسجد النبوي
حريق ضخم يلتهم مبنى تجاريا في عاصمة عريية
6 إجراءات لحماية الطفل من الجرائم الإلكترونية
الجمعة 20 ذو القعدة.. مواقيت الصلاة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع المناطق
أفضل دبابة في العالم تحترق بنيران المدفعية الروسية (فيديو)
توضيح من برنامج ريف بشأن مدة دراسة طلب الاستفادة من الدعم

الرئيسية

 /

الفيديو

 /

“براءة وصداقة”.. 3 أطفال يتبادلون أطراف الحديث في المسجد النبوي

“براءة وصداقة”.. 3 أطفال يتبادلون أطراف الحديث في المسجد النبوي

“براءة وصداقة”.. 3 أطفال يتبادلون أطراف الحديث في المسجد النبوي
٠٢:٥١:٠٣ ص، الجمعة، ٢٠ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو أظهر ثلاثة أطفال يجلسون ويتحدثون في المسجد النبوي بمفردهم في أمن وطمأنينة وسكينة.

ثلاثة أصدقاء صغار

وظهر الأطفال الثلاثة في المقطع يتحدثون فيما بينهم كأصدقاء، وأحدهم كان مستلقياً على الأرض، والطريف في الأمر أن كل من منهم كان يستمع للآخر باهتمام.

وكان مع أحد الأطفال عربة صغيرة تناوبوا اللعب بها في سلام وأمن وسكينة واطمئنان.

اقرأ أيضا:

استكمال كافة الخدمات لاستقبال ضيوف الرحمن بالمسجد النبوي

وفي وقت سابق، أكدت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي تجهيز كافة خدماتها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام زوار مسجد المصطفى -صلى الله عليه وسلم- خلال موسم حج هذا العام.

تنفیذ الخطط والبرامج والحملات

وحرصت الوكالة على الاستعداد الدائم وتنسیق الجھود بین كافة الجھات ذات العلاقة لخدمة زائري المسجد النبوي على أكمل وجه.

حيث عملت على تكثیف جھودھا وبتنسیق مباشر مع جمیع إدارات الوكالة لتنفیذ الخطط والبرامج والحملات المقدمة لضيوف الرحمن حرصاً منھا على تقدیم خدمات متمیزة تسهل على ضيوف الرحمن زيارتهم وتُثري تجربتهم خلال هذه الرحلة الايمانية.

كما خصصت وكالة شؤون المسجد النبوي لأعمال التطهير والتعقيم فرق ميدانية في جميع جنبات المسجد النبوي ومرافقه، وتتم عمليات التطهير والتعقيم بأجود أنواع المواد المطهرة الصديقة للبيئة”.

اقرأ أيضا:

ودّع محبيه بآية كريمة.. وفاة حاج جزائري بعد صلاة الفجر بالمسجد النبوي

الكلمات الدلالية:
أطفال المدينة المنورة المسجد النبوي

مواد ذات صلة

المزيد
شاهد.. تلاوة خاشعة من صلاة العشاء للشيخ «ياسر الدوسري» من المسجد الحرام

شاهد.. تلاوة خاشعة من صلاة العشاء للشيخ «ياسر الدوسري» من المسجد الحرام

٠٩:٢٥ م، الأربعاء، ١٨ نوفمبر ٢٠٢٠
شاهد.. اللواء عسيري يمارس الرياضة بأحد نوادي الرياض

شاهد.. اللواء عسيري يمارس الرياضة بأحد نوادي الرياض

٠٢:٥٣ ص، الأثنين، ٠٣ أبريل ٢٠١٧
بالفيديو.. رئيس شؤون الحرمين يُطيب الحجر الأسود والكعبة المشرفة

بالفيديو.. رئيس شؤون الحرمين يُطيب الحجر الأسود والكعبة المشرفة

٠٢:١١ ص، السبت، ٣٠ يوليو ٢٠٢٢
بالفيديو.. انفجار كالبركان لخط المياه بالقصيم

بالفيديو.. انفجار كالبركان لخط المياه بالقصيم

٠٣:٥١ م، الأحد، ٢٣ ديسمبر ٢٠١٨

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *