“براءة وصداقة”.. 3 أطفال يتبادلون أطراف الحديث في المسجد النبوي

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو أظهر ثلاثة أطفال يجلسون ويتحدثون في المسجد النبوي بمفردهم في أمن وطمأنينة وسكينة.

ثلاثة أصدقاء صغار

وظهر الأطفال الثلاثة في المقطع يتحدثون فيما بينهم كأصدقاء، وأحدهم كان مستلقياً على الأرض، والطريف في الأمر أن كل من منهم كان يستمع للآخر باهتمام.

وكان مع أحد الأطفال عربة صغيرة تناوبوا اللعب بها في سلام وأمن وسكينة واطمئنان.

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استكمال كافة الخدمات لاستقبال ضيوف الرحمن بالمسجد النبوي

وفي وقت سابق، أكدت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي تجهيز كافة خدماتها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام زوار مسجد المصطفى -صلى الله عليه وسلم- خلال موسم حج هذا العام.

تنفیذ الخطط والبرامج والحملات

وحرصت الوكالة على الاستعداد الدائم وتنسیق الجھود بین كافة الجھات ذات العلاقة لخدمة زائري المسجد النبوي على أكمل وجه.

حيث عملت على تكثیف جھودھا وبتنسیق مباشر مع جمیع إدارات الوكالة لتنفیذ الخطط والبرامج والحملات المقدمة لضيوف الرحمن حرصاً منھا على تقدیم خدمات متمیزة تسهل على ضيوف الرحمن زيارتهم وتُثري تجربتهم خلال هذه الرحلة الايمانية.

كما خصصت وكالة شؤون المسجد النبوي لأعمال التطهير والتعقيم فرق ميدانية في جميع جنبات المسجد النبوي ومرافقه، وتتم عمليات التطهير والتعقيم بأجود أنواع المواد المطهرة الصديقة للبيئة”.

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