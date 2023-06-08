حريق ضخم يلتهم مبنى تجاريا في عاصمة عريية

تواصل – فريق التحرير:

تناقلت وسائل إعلام، وحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، وثق حريقا ضخما، اندلع في مبنى تجاري بمجمع العطار بكرادة بالعاصمة العراقية بغداد.

مخازن لتجارة الأجهزة الكهربائية

وأظهر الفيديو جانبا من الحريق، حيث التهمت النيران جانبا من المبنى، والبضائع المخزنة بداخله، والمبنى مكون من ثلاثة طوابق متخذة كمخازن لتجارة الأجهزة الكهربائية في شارع العطار في الكرادة.

في حين هرعت فرق الدفاع المدني، إلى موقع الحادث، وتعاملت مع النيران محاولة إخمادها والسيطرة عليها، بينما لم ترد أية معلومات حول وقوع ضحايا أو تقدير حجم الخسائر.

حريق كبير في مبنى تجار بمجمع العطار بكرادة بغداد pic.twitter.com/w5nLEa7wVf — شفق نيوز – shafaq news (@NewsShafaaq) June 8, 2023

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وفي سياق مواز، شهدت كندا أسوأ موسم من حرائق الغابات على الإطلاق، وذلك في حال استمر المعدل على نفس الوتيرة.

حرائق الغابات في كندا:

ونقلت وسائل إعلام عن مسؤولين حكوميين، أن النيران أتت على نحو 3.3 مليون هكتار من الأراضي حتى الآن، وأن هناك نحو 413 حريقًا لا يزال مشتعلًا.

من جهته أكد رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أن حرائق الغابات التي شهدتها بلاده مؤخرًا، تحدث بسبب التغير المناخي.