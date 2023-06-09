حصاد الأسبوع الاقتصادي.. ناتج تريليوني وتراجع تاريخي لمعدلات البطالة

تواصل – فريق التحرير:

استطاعت المملكة، تحقيق ناتج تريليوني، للفصل الرابع على التوالي، وذلك للمرة الأولى، فيما تراجعت معدلات البطالة تاريخيا، حسب تقديرات صندوق النقد الدولي.

وفي الوقت نفسه، أشارت توقعات دولية، إلى تحقيق نمو في الاقتصاد داخل المملكة، في ظل رؤية 2030، التي توسع المجال للمزيد من الاستثمارات، وكذلك مجالات الصناعة والزراعة، فضلا عن تحقيق الاكتفاء الذاتي في الكثير من السلع.

1.005 تريليون ريال

وحقق اقتصاد المملكة ناتجا تريليونيا للفصل الرابع على التوالي، وذلك للمرة الأولى، بعد أن بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1.005 تريليون ريال في الربع الأول من العام الجاري.

ونما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة على أساس سنوي 3.8% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 3.9 % ذكرتها التقديرات السريعة.

اقرأ أيضا:

ناتج تريليوني للاقتصاد بالمملكة لـ 4 فصول متتالية

“الإحصاء”: 3.8 ٪ نموًا في الناتج المحلي خلال 3 شهور

أدنى مستويات البطالة

وفي سياق متصل، أعلن صندوق النقد الدولي انخفاض معدلات البطالة بين المواطنين إلى أدنى مستوياتها التاريخية.

وكشف الصندوق كذلك عن ارتفاع معدل مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 36%

في وقت سابق، قال وزير الاستثمار ورئيس هيئة المدن الاقتصادية، خالد الفالح، إن معدل البطالة تراجع أمام نسبة النمو المرتفعة في المملكة.

وأوضح أن نسبة النمو أصبحت أفضل بحسب تصنيف “موديز” الائتماني، مضيفًا: المملكة أيضًا هي ثاني أقل دولة من حيث الدين الخارجي.

اقرأ أيضا:

“النقد الدولي”: انخفاض تاريخي لمستوى معدلات البطالة في المملكة

وزير الاستثمار: النمو المرتفع في المملكة سبب تراجع معدل البطالة (فيديو)

وبفضل سياسات المملكة، سجلت أسعار الغذاء ثالث أقل نسب التضخم في العالم بـ 1% حسب بيانات حديثة للبنك الدولي.

ووفقًا لبيانات البنك الدولي، فقد ارتفعت معدلات التضخم في معظم البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.

أكثر وأقل الدول في معدلات التضخم

وسجلت فنزويلا وهي الأعلى في نسبة التضخم ارتفاعًا بنسبة 426%، يليها لبنان 350% ثم الأرجنتين 115% ثم إيران 71.5% ثم مصر 54.7%.

وجاءت أقل الدول تضخمًا الهند بنسبة 3.84% ثم قطر 1.71%، ثم السعودية 1% ثم الصين 0.4% ثم روسيا 0.01%.

اقرأ أيضا:

البنك الدولى: المملكة ومصر ستتفوقان على أمريكا وأوروبا فى النمو الاقتصادي خلال 2023

ثالث أقل الدول.. 1% نسبة تضخم أسعار الغذاء بالمملكة

الحدث الاقتصادي الأكبر من نوعه

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – يفتتح صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، يوم الأحد المقبل الموافق 11 يونيو 2023 م, الدورة العاشرة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين.

ويعتبر الحدث الاقتصادي العربي الصيني الأكبر من نوعه، وينعقد في الرياض على مدى يومين تحت شعار “التعاون من أجل الرخاء” .

هدف المؤتمر:

ويهدف المؤتمر، الذي تستضيفه المملكة للمرة الأولى، وتنظمه وزارة الاستثمار، بالشراكة مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية، واتحاد الغرف العربية، لتعزيز وتوثيق التعاون التجاري والاقتصادي بين مجتمعي الأعمال العربي والصيني، واستكشاف فرص الاستثمار النوعية؛ في العديد من القطاعات

اقرأ أيضا:

“نمو وانتعاش استثماري وإصلاحات”.. تفاصيل البيان الختامي لخبراء “النقد الدولي” عن المملكة

بشرى من الوطنية للإسكان: تسليم أكثر من 25 ألف وحدة سكنية بهذا الموعد

من ناحية أخرى، واصلت الوطنية للإسكان إستراتيجيتها وخططها في زيادة نسبة التملك ومواكبة الطلب المتزايد على الوحدات السكنية في المملكة.

تسليم 25 ألف أسرة مسكنها الأول

وذلك بإعلانها تسليم 25 ألف أسرة مسكنها الأول في نهاية مايو من العام الجاري 2023، وذلك بالشراكة مع المطورين العقاريين، وتتوزّع في 11 مدينة في المملكة وهي:

“مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وجدة والدمام والخبر والأحساء والقطيف وخميس مشيط والطائف وينبع”.