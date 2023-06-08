6 إجراءات لحماية الطفل من الجرائم الإلكترونية

تواصل – فريق التحرير:

يؤكد الخبراء، أن عمليات الاحتيال الإلكتروني والاختراقات والجرائم الإلكترونية تكثر في عالم الألعاب الإلكترونية، خاصة التي تستهدف الأطفال والشباب صغير السن.

وفي هذا السياق، أوضح المركز المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، أنه يمكن حماية الطفل من مخاطر تلك الألعاب والوقاية من الجرائم الإلكترونية كالآتي:

حماية الطفل من الجرائم الإلكترونية

– اربط حسابات طفلك على الألعاب الإلكترونية برقم الجوال أو البريد الإلكتروني الخاص به.

– في حال لم يكن لدى الطفل بريد أو رقم هاتف خاص، اربط حساباته ببريدك أو برقم هاتفك.

– تأكد من اختيار كلمة مرور قوية لحسابات الألعاب الإلكترونية.

– علم طفلك ألا يستخدم صوره الشخصية في حساباته بالألعاب الإلكترونية .

– أكد على طفلك أن البيانات الشخصية مثل رقم الهوية وعنوان البيت هو ملك خاص له لا يصح مشاركتها مع الغرباء.

– حذر طفلك من المواقع التي تتيح ألعابًا مجانية مقابل طلب معلوماته الخاصة الخاصة.

– حدد وقت للعب طفلك ويفضل ألا يكون آخر الليل حين تكثر عمليات الهجوم الإلكتروني.

– كما ينصح المركز بالتقرب من الأبناء ومشاركتهم ألعابهم الإلكترونية للتأكد من مناسبتها لهم وأمانها.

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