توضيح من برنامج ريف بشأن مدة دراسة طلب الاستفادة من الدعم

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أكد برنامج ريف أن مدة دراسة الطلب لمستفيدين برنامج التنمية الريفية 90 يوما من إنشاء الطلب.

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مدة دراسة طلب دعم ريف

جاء ذلك في رد من برنامج ريف، على سؤال مواطنة استفسرت بشأن موعد دراسة طلب تقدمت به في شهر رمضان المبارك الماضي.

وأجاب برنامج ريف بقوله : “حياك الله، مدة دراسة الطلب لمستفيدين برنامج التنمية الريفية 90يوم من إنشاء الطلب وعند تجاوز المدة يمكنك مراجعة الفرع التابع لمنطقتك، نشكر لك تواصلك”.

وفي وقت سابق، أوضح برنامج ريف خطوات الاستعلام عن دعم ريف برقم الهوية.

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الاستعلام عن دعم ريف برقم الهوية:

– الخطوة الأولى، في البداية يقوم المستفيد بالدخول إلى بوابة ريف الإلكترونية

– الخطوة الثانية، إدخال بيانات الدخول في الحقول المخصصة

– الخطوة الثالثة، تضغط تسجيل الدخول واختيار الخدمات الالكترونية – الخطوة الرابعة، يطلب منك كتابة رقم الهوية والطلب في المكان المحدد – أخيراً أنقر على بحث لتشاهد التفاصيل

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