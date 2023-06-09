الجمعة، ٢٠ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٩ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
عندما يمتزج جمال الطبيعة الخضراء مع الجبلية.. نزهتك معنا اليوم في منتزه رغدان (صور)
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عندما يمتزج جمال الطبيعة الخضراء مع الجبلية.. نزهتك معنا اليوم في منتزه رغدان (صور)

عندما يمتزج جمال الطبيعة الخضراء مع الجبلية.. نزهتك معنا اليوم في منتزه رغدان (صور)

عندما يمتزج جمال الطبيعة الخضراء مع الجبلية.. نزهتك معنا اليوم في منتزه رغدان (صور)
٠١:٥٢:٢٩ م، الجمعة، ٢٠ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

يبحث البعض عن أماكن يمكن أن يقضي فيها يوم الإجازة، سواء كان رفقة أسرته أو أصدقائه، حيث يحاول الخروج من الروتين اليومي وضغوط العمل ليوم يُنفّس فيه عن نفسه ويخرج من روتين الأسبوع.

وفي هذه الفقرة التي تقدمها صحيفة “تواصل”، يوم الجمعة من كل أسبوع، لكل قرائها الكرام، والتي نرشح لكم فيها أحد الأماكن التي يمكنك أن تجد فيها غرضك وتقضي فيها وقتًا جميلًا يساعدك على الاستجمام لتعود من الإجازة وقد فعلت شيئًا مختلفًا لك ولأسرتك.

منتزه رغدان

منتزه غابة رغدان تعد من أشهر الغابات الموجودة على مستوى الوطن العربي، وهي تبعد عن مدينة الباحة بمسافة 4 كيلومتر.

وتتميز هذه الغابة بمناطقها الخضراء الواسعة وأشجارها الكثيفة المنتشرة في كافة أنحاء الغابة.

كما تتميز بجمعها بين المناظر الطبيعية الخضراء والمناظر الجبلية الصحراوية التي ليس لها مثيل، وذلك لأن المنتزه تقع على قمة غابة رغدان.

موقع جغرافي مميز

وتتميز غابة رغدان بسهولة المواصلات فيها وذلك يرجع إلى موقعها الجغرافي الذي يتوسط عدد من القرى الموجودة داخل مدينة الباحة.

أيضا تتمتع بجو لا مثيل له حيث يكون معتدل في الصيف، وتتساقط به الأمطار في الشتاء، هذا إلى جانب انتشار الضباب أعلى قمة الغابة مما يزيد من جمال المنظر.

أفضل الأنشطة في غابة رغدان في الباحة

1- الحيوانات البرية

يمكنكم مشاهدة أنواع كثيرة من الحيوانات البرية، والتي تجذب أعداد كبيرة من السياح خاصةً الأطفال الذين يتمتعون بمشاهدتها وإطعامها.

2- مهرجانات صيفية

يُقام بالحديقة العديد من المهرجانات الصيفية التي يحضرها كثير من العائلات أثناء العطلات مثل، مهرجان العسل الأسود، ومهرجان صيف الباحة، ومهرجان الأُسر المنتجة.

3- ملاهي ساندي

يمكنكم أيضاً اصطحاب أطفالكم إلى ملاهي ساندي الترفيهية التي تشتهر بها والتي تضم كثير من الألعاب الخاصة بالأطفال.

4- حدائق خضراء

يمكنكم زيارة العديد من الحدائق الخضراء الواسعة الخاصة بالعائلات، لقضاء أوقات سعيدة وللاستجمام برائحة الورود والنباتات الخضراء وتنفس الهواء النقي.

 5- عروض وفعاليات

تُقام بها بعض الفعاليات الثقافية والفنية في جميع المجالات وإقامة بعض العروض في منتصف الغابة.

6- مطاعم وكافيتريات

تحتوي الحديقة على الكثير من المطاعم والكافيتريات التي تقوم بتقديم خدمات رائعة من حيث المذاق وجودة المأكولات والمشروبات.

7- مركز التسوق

يمكنكم ايضاً زيارة مركز التسوق الخاص بالحديقة، والذي يسمى خيمة رغدان للتسوق، يضم عدد كبير من المحلات التجارية التي يعرض بها جميع المنتجات اللازمة للزوار.

8- منتجعات سياحية

تمتاز بوجود بعض المنتجعات السياحية كمنتجع رغدان الذي يعتبر من المعالم السياحية المشهورة بمدينة الباحة والتي تجذب عدد كبير من السياح للإقامة بها.

أسعار دخول منتزه غابة رغدان في الباحة

10 ريال للصغار.

25 ريال للكبار.

أوقات عمل غابة رغدان في الباحة

الغابة متاحة للزيارة كافة أيام الأسبوع على مدار الساعة.

موقع منتزه غابة رغدان

يمكنك الوصول إلى منتزه حديقة رغدان بالباحة عبر استخدام خرائط جوجل بالضغط هنا

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أخبار السعودية مدينة الباحة منتزه رغدان يوم الإجازة يوم الجمعة

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