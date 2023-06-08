“مداهمات وضربات استباقية”.. ماذا يحدث في الكويت قبل يومين من اختبارات الثانوية العامة؟

تواصل- فريق التحرير:

وجهت وزارة الداخلية الكويتية ضربة استباقية إلى عصابات تسريب الاختبارات، وذلك قبل يومين من اختبارات الثانوية العامة، التي تنطلق الأحد المقبل.

الداخلية الكويتية:

وألقت الداخلية القبض على شبكة ثلاثية متخصصة في إدارة قروبات الغش وبيع الأسئلة.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام كويتية، فقد جاء ضبط هذه الشبكة بعد رصد نشاط محموم من محترفي التربح من وراء قروبات الغش.

وأوضحت أن محترفي التربح يعتبرون اختبارات الثانوية العامة موسماً لجمع المال من جيوب الباحثين عن النجاح الوهمي.

امتحانات الثانوية العامة:

وفي التفاصيل أيضا أعلنت الداخلية أنها تمكنت من تفكيك شبكة جديدة متهمة بتسريب امتحانات الثانوية العامة.

وأوضحت أنه بعد تكثيف الجهود الأمنية وإجراء المزيد من التحريات، تبين وجود مجموعتين، تقوم كل منهما بتسلُّم مبالغ مالية مقابل المشاركة في أعمال تسريب الاختبارات.

أيضا جرى ضبط هؤلاء المتهمين، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات، واعترفوا بأنهم يمتهنون منذ فترة بيع الأسئلة وتسهيل الغش.

وعقب ضبطهم أحيلوا إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

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