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أفضل دبابة في العالم تحترق بنيران المدفعية الروسية (فيديو)
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أفضل دبابة في العالم تحترق بنيران المدفعية الروسية (فيديو)

أفضل دبابة في العالم تحترق بنيران المدفعية الروسية (فيديو)

أفضل دبابة في العالم تحترق بنيران المدفعية الروسية (فيديو)
٠٢:٠٦:٤١ ص، الجمعة، ٢٠ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تدمير دبابات تابعة للقوات الأوكرانية، والتي تعتبر أفضل دبابات حربية في العالم، حصلت عليها أوكرانيا من ألمانيا.

المدفعية الروسية

وأوضح الفيديو ما حدث للدبابات Leopard 2A4 بعد أن أصبحت في مرمى نيران المدفعيات الروسية أثناء الهجوم على جبهة زاباروجيا، يوم 9 من يونيو.

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مقاتلات حربية 

وبعد سقوط مدينة باخموت الأوكرانية في يد القوات الروسية، كشف وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، أن برلين تدرس دعم تحالف يهدف لتزويد أوكرانيا بمقاتلات إف-16.

وقال في بروكسل، في وقت سابق: “إن أي مساهمة ألمانية محتملة في هذا الشأن ستكون طفيفة، لأننا لا نملك مقاتلات إف-16”.

تدريب الطيارين الأوكرانيين

من جهته، أعلن مفوض الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن دولا أوروبية عدة بدأت تدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات إف-16، ومنها بولندا.

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المجر تعترض

من جانبها، اعترضت المجر على اتفاق تمويل المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا، معتبرة أن الدول الأوروبية التي ترسل أسلحة إلى أوكرانيا تخاطر بأمنها وتقلل من مخزونها الإستراتيجي.

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