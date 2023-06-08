مدني الرياض يخمد حريقًا في مركبة بمحطة وقود

تواصل – فريق التحرير:

باشرت فرق الدفاع المدني بالرياض، حريقًا في مركبة بمحطة وقود، نتج عنه أضرارا مادية.

إخماد حريق ولا إصابات

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها في “تويتر”، أنه تمت السيطرة على الحريق، ولا إصابات بفضل الله.

وقبل ساعات، باشرت فرق الدفاع المدني في الخبر بالمنطقة الشرقية، حادث اندلاع حريق في وحدة تكييف بأحد المطاعم.

إخماد حريق في الخبر

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن مدني الخبر تمكن من السيطرة على الحريق.

وأضافت مديرية الدفاع المدني، أنه تم السيطرة على الحريق بتوفيق الله دون وقوع أي إصابات، ولله الحمد.

حريق في ورشة بالدمام

وفي وقت سابق، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، عن إخماد حريق في ورشة نجارة بالدمام.

عدم تسجيل إصابات

وأكد الدفاع المدني عبر الحساب الرسمي له على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، عدم تسجيل إصابات في الحريق.

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