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مدني الخبر يخمد حريقًا في وحدة تكييف بأحد المطاعم

مدني الخبر يخمد حريقًا في وحدة تكييف بأحد المطاعم

مدني الخبر يخمد حريقًا في وحدة تكييف بأحد المطاعم
١٢:٣٨:٤٧ ص، الجمعة، ٢٠ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

باشرت فرق الدفاع المدني في الخبر بالمنطقة الشرقية، حادث اندلاع حريق في وحدة تكييف بأحد المطاعم.

إخماد حريق في الخبر

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن مدني الخبر تمكن من السيطرة على الحريق.

وأضافت مديرية الدفاع المدني، أنه تم السيطرة على الحريق بتوفيق الله دون وقوع أي إصابات، ولله الحمد.

حريق في ورشة بالدمام

وفي وقت سابق، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، عن إخماد حريق في ورشة نجارة بالدمام.

عدم تسجيل إصابات

وأكد الدفاع المدني عبر الحساب الرسمي له على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، عدم تسجيل إصابات في الحريق.

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حريق بحفر الباطن

كما باشرت فرق الدفاع المدني بحفر الباطن، في وقت سابق، إخماد حريق في مركز تجاري، نتج عنه إصابة شخصين.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها في “تويتر”، أنه تم نقل الشخصين المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية.

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الكلمات الدلالية:
الخُبر الدفاع المدني حريق مدني الخبر

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