الجمعة، ٢٠ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٩ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية يعلن عن برنامج تطوير الخريجين 2023م
كيف تكتشف أن طفلك مصاب بمشاكل قصر النظر؟
4 علامات تدل على الإصابة بـ”فقر الدم الخبيث”
تحديث جديد من واتساب من أجل جودة الصور المرسلة
السودان: ممثل الأمم المتحدة “شخص غير مرغوب فيه”
“براءة وصداقة”.. 3 أطفال يتبادلون أطراف الحديث في المسجد النبوي

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

الجمعة 20 ذو القعدة.. مواقيت الصلاة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع المناطق

الجمعة 20 ذو القعدة.. مواقيت الصلاة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع المناطق

الجمعة 20 ذو القعدة.. مواقيت الصلاة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع المناطق
٠٢:٠٧:٤١ ص، الجمعة، ٢٠ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الجمعة 20 ذو القعدة 1444 هجرية، الموافق 9 يونيو 2023م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:13 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 8:02، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:00 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 9:01 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الجمعة 20 ذو القعدة 1444هـ كالتالي:

اقرأ أيضاً:

خطيب المسجد النبوي: اغتنموا يوم الجمعة في الصلاة على النبي (فيديو)

مواقيت الصلاة ليوم الجمعة 20 ذو القعدة

○ موعد أذان الفجر

مكة – 4:11

المدينة – 4:02

الرياض – 3:33

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:20

المدينة – 12:21

الرياض – 11:53

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:39

المدينة – 3:42

الرياض – 3:14

○ موعد أذان المغرب

مكة – 7:03

المدينة – 7:10

الرياض – 6:42

○ موعد أذان العشاء

مكة – 8:33

المدينة – 8:40

الرياض – 8:12

اقرأ أيضاً:

للراغبين في حجز العمرة أو الصلاة في الروضة.. إعلان هام من “توكلنا

 

الكلمات الدلالية:
الأذان الصلاة مواقيت الصلاة مواقيت الصلاة بجميع المناطق

مواد ذات صلة

المزيد
رسميًا.. الرئيس الأوكراني يوقع على طلب بلاده للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

رسميًا.. الرئيس الأوكراني يوقع على طلب بلاده للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

٠٨:١١ م، الأثنين، ٢٨ فبراير ٢٠٢٢
بشرى من الأحوال المدنية للمواطنين المقيمين في الخارج

بشرى من الأحوال المدنية للمواطنين المقيمين في الخارج

٠٦:٥٩ م، الأربعاء، ١٢ أكتوبر ٢٠٢٢
«التعليم»: إيقاف المنح الدراسية عن الطلاب الموظفين

«التعليم»: إيقاف المنح الدراسية عن الطلاب الموظفين

٠٤:٤٤ م، الثلاثاء، ١٨ أغسطس ٢٠١٥
بعد مقطع «الألفاظ الخارجة».. أمانة الرياض تعتذر (فيديو)

بعد مقطع «الألفاظ الخارجة».. أمانة الرياض تعتذر (فيديو)

٠٤:٢٢ م، الأثنين، ٢٠ يوليو ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *