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ناتج تريليوني للاقتصاد بالمملكة لـ 4 فصول متتالية
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ناتج تريليوني للاقتصاد بالمملكة لـ 4 فصول متتالية

ناتج تريليوني للاقتصاد بالمملكة لـ 4 فصول متتالية

ناتج تريليوني للاقتصاد بالمملكة لـ 4 فصول متتالية
١٢:١٨:٠٠ ص، الجمعة، ٢٠ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حقق اقتصاد المملكة ناتجا تريليونيا للفصل الرابع على التوالي، وذلك للمرة الأولى، بعد أن بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1.005 تريليون ريال في الربع الأول من العام الجاري.

3.8% خلال الربع الأول 

ونما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة على أساس سنوي 3.8% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 3.9 % ذكرتها التقديرات السريعة، حسب “الاقتصادية”.

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ثامن نمو فصلي

وكان الناتج المحلي بلغ 1.09 تريليون ريال في الربع الثاني 2022، و1.07 تريليون ريال في الربع الثالث، و1.02 تريليون ريال في الربع الرابع من العام ذاته.

ويعد النمو المسجل في الربع الأول 2023 ثامن نمو فصلي (منذ الربع الأول 2021) بعد سبعة فصول من التراجع بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.

وفي سياق مواز، توقع صندوق النقد الدولي، أن يستمر النمو للقطاع غير النفطي بنحو 5% خلال العام الجاري، بفضل الإنفاق القوي وتنفيذ المشاريع ودورهما في تعزيز الطلب.

وخلال الربع الأول من العام الجاري، ارتفع القطاع الحكومي 4.9 في المائة.

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اقتصاد السعودية الناتج الإجمالي صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي

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