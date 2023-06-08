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بنسبة 1.7%.. تراجع أسعار زيوت النخيل بسبب الإمدادات
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بنسبة 1.7%.. تراجع أسعار زيوت النخيل بسبب الإمدادات

بنسبة 1.7%.. تراجع أسعار زيوت النخيل بسبب الإمدادات

بنسبة 1.7%.. تراجع أسعار زيوت النخيل بسبب الإمدادات
١٢:١٣:٠٨ ص، الجمعة، ٢٠ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تراجعت العقود الآجلة لزيت النخيل بشكل ملحوظ، في تعاملات كوالالمبور، على خلفية المخاوف من ارتفاع إمدادات زيوت الطعام في السوق العالمية، مما يقلل الطلب على زيت النخيل.

الأسعار حاليا 

وسجل التراجع نسبة 1.7% ليصل التراجع التراكمي للأسعار خلال العام الحالي ككل إلى 22%، في حين انخفض سعر زيت الطعام الأكثر استهلاكا في العالم بأكثر من النصف مقارنة بمستواه القياسي الذي سجله في العام الماضي.

كما تراجع في يوم 31 مايو الماضي لأقل مستوياته منذ أكثر من 30 شهرا، في ظل المخاوف من ارتفاع الإنتاج وتراجع الطلب من جانب المشترين الأساسيين في العالم.

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زيادة الإمدادات 

وحسب محللين، الأسعار تراجعت نتيجة زيادة الإمدادات في إندونيسيا وماليزيا، أكبر دولتين منتجين لزيت النخيل في العالم، بالإضافة إلى المخاوف من تداعيات الظروف الجوية المواتية في الغرب الأوسط الأمريكي.

و هذا محصولا وفيرا لزراعات فول الصويا، وبالتالي تراجع أسعاره وأسعار منتجاته، مما يزيد الضغوط على زيت النخيل.

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