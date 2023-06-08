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وجه أمريكا القبيح.. إجبار أطفال المسلمين على أفعال مشينة

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وجه أمريكا القبيح.. إجبار أطفال المسلمين على أفعال مشينة

وجه أمريكا القبيح.. إجبار أطفال المسلمين على أفعال مشينة

وجه أمريكا القبيح.. إجبار أطفال المسلمين على أفعال مشينة
١١:٣٠:٣٣ م، الخميس، ١٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

سادت حالة من الغضب بين المسلمين في ولاية ماريلاند الأمريكية ، بسبب إنهاء إحدى المدارس الحكومية العمل بقانون للولاية يتيح للأطفال والأسر الحرية بعدم المشاركة في أية مواد تعليمية تتعلق بالحياة الأسرية والنشاط الجنسي البشري.

أطفال المسلمين في ولاية ماريلاند الأمريكية:

وكانت المدرسة الحكومية أعلنت في مارس الماضي إنهاء العمل بالقانون الذي تطبقه ولاية ماريلاند في المدارس الحكومية.

بينما كشف نظام المدارس العامة في مقاطعة مونتغومري في خريف عام 2022 عن خططه لتغيير المنهج الدراسي في الفصل الدراسي التالي.

وكان من المقرر أن يتضمن المنهج الجديد قائمة جديدة من الكتب للقراءة من مرحلة ما قبل الروضة إلى الصف الثامن، التي كانت حول الهوية الجنسية.

وفي التفاصيل أعطت المدارس العائلات إشعاراً مسبقاً بالمناقشات المخطط لها وخيار استبعاد أطفالهم من تلك المناقشات بناءً على معتقداتهم الدينية، وهو ما فعلته العديد من العائلات.

فيما أعرب الآباء عن احتجاجهم بأن موضوعات الميول الجنسية والهوية الجنسية تقدم للأطفال في سن مبكرة للغاية.

يذكر أن منظومة مدارس مونتغومري عدلت فجأة سياسة إخطار الوالدين؛ مما يعني التوقف عن إخطار الآباء مسبقاً بالكتب التي تقرأ في الفصل، ولم يعد مسموحاً بالانسحاب من الدروس.

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الكلمات الدلالية:
أمريكا اطفال المسلمين الشذوذ المسلمون في امريكا

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