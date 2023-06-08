تعرف على سبب ظهور بالونة إطارات السيارة وخطورتها

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يؤكد خبراء السيارات، أن إطارات السيارة تعد من أكثر القطع الاستهلاكية والتي تطلب العناية المستمرة للتأكد من ضغط الهواء بها، ومن عدم وجود شقوق أو بالونات الهواء التي سوف نتعرف عليها اليوم وعن أسباب حدوثها وخطورتها.

ويوضح الخبراء، أن إطارات السيارة، أحياناً تتعرض للعديد من العوامل المختلفة التي تؤثر على عمرها الافتراضي، سواء من الاحتكاك المستمر بالطريق، أو بسبب كثرة تعرضها للحصى والمياه بصورة دائمة عند قيادة السيارة.

خطورة بالونة الإطارات

وتعد بالونة الهواء واحدة من أبرز المشاكل التي تصيب الإطارات، ويتسبب البالون بضعف جدار الإطار مما يعرضه للانفجار المفاجئ.

أيضا تتسبب بالونة الإطارات ببعض المشكلات المزعجة مثل الشعور برجة أثناء قيادة السيارة على سرعات تتجاوز 80 كم/ ساعة على الطرق السريعة، لذلك سوف نستعرض لكن أبرز الأسباب التي تؤدي إلى ظهورها.

أسباب ظهور بالونة الإطارات

– تكرار المرور على المطبات بسرعة عالية.

– استخدام إطارات رديئة الصنع أو منتهية الصلاحية.

– عدم تجنب الحفر والقيادة السريعة عليها.

– السير بسرعات عالية على الطرق غير الممهدة.

– تعمد الصعود على الأرصفة بشكل مستمر.

– زيادة ضغط الهواء عن الحدود الموصي بها.

وينصح خبراء السيارات، بأهمية الإسراع في استبدال الإطار المتضرر حتى لا تتعرض لخطر الانفجار المفاجئ للإطار المتضرر.

كذلك يفضل تغيير الإطار المقابل له على نفس المحور للحفاظ على توازن السيارة على الطرقات.

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