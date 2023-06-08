أول تحرك رسمي للحكومة المصرية بعد افتراس سمكة قرش لسائح روسي

تواصل- فريق التحرير:

في أول تحرك رسمي، أصدرت وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد، تعليماتها بسرعة تشكيل لجنة من المختصين بمحميات البحر الأحمر فور تلقي وزارة البيئة بلاغا بوقوع حادث هجوم سمكة قرش على أحد مرتادي شواطئ مدينة الغردقة، للتوجه إلى موقع البلاغ من أجل التحقق من ملابسات الحادث.

قرش النمر:

كما انتهت أعمال الفحص إلى تأكد رجال محميات البحر الأحمر من وقوع هجوم من سمكة قرش من نوع النمر Tiger Shark على أحد رواد الشاطئ؛ مما أدى لوفاته، حسب بيان للوزارة.

كما أصدرت وزيرة البيئة توجيهاتها بسرعة إجراء المختصين بمسح المسطح المائي بمحيط الحادث وذلك لرصد السمكة المتسببة في الحادث، والتي كانت تحوم بالقرب من سطح الماء بالمنطقة.

إيقاف أنشطة السباحة يومين:

وعليه تم إصدار تعليمات باتخاذ إجراءات لإيقاف أنشطة السباحة والسنوركلينج والرياضات المائية بنطاق المنطقة المحصورة بين منتجع الجونة شمالا وحتى الحد الجنوبي لخليج أبو سومة جنوبا لمدة يومين تبدأ من صباح يوم الجمعة الموافق 9-6-2023 بالتنسيق مع محافظ البحر الأحمر.

كما أكدت وزارة البيئة في بيانها، أن منع أنشطة السباحة تم في ضوء الالتزام بالبروتوكولات الدولية المطبقة في حالة وقوع مثل هذه الحوادث، كما تهيب وزارة البيئة بالمواطنين ومرتادي سواحل البحر الأحمر بالالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة للتعامل مع الموارد الطبيعية بالبحر الأحمر حرصًا على سلامتهم.

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