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التأمينات توضح طريقة احتساب المبلغ عند سن الستين

التأمينات توضح طريقة احتساب المبلغ عند سن الستين

التأمينات توضح طريقة احتساب المبلغ عند سن الستين
١١:١٤:٠٦ م، الخميس، ١٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أجاب حساب العناية بالعملاء، التابع للتأمينات، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن سؤال خاص باحتساب المبلغ بعد بلوغ سن الستين.

الصرف عند بلوغ الستين

وقال السائل: كيف طريقة احتساب المبلغ إذا أردت الصرف عند بلوغ الستين، وهل من الممكن دفع مبلغ للوصول للحد الأدنى لاستحقاق الراتب من التأمينات؟.

وجاءت إجابة التأمينات بأنه: لا يوجد نظام لشراء مدد الخدمة المتبقية في حال عدم بلوغ السن النظامية ووجود مدة مؤهلة

لصرف المعاش، ويمكن لعملاء نظام التأمينات الاجتماعية الاشتراك اختياريا.

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توضيح من التأمينات بشأن استحقاق الدفعة الواحدة

شروط صرف منحة الزواج 

وفي وقت سابق، أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، توضيحًا مهمًا بشأن شروط صرف منحة الزواج لهؤلاء المستفيدين.

وأوضح حساب العناية بالعملاء على “تويتر”، منحة الزواج تُصرف مرة واحدة للمستفيدة من معاش أفراد عائلة المشترك المتوفى في نظام التأمينات، وذلك بعد تسجيلها الزواج لدى الجهة المختصة.

وأضاف أنه يتم إيقاف المعاش، ويُصرف لها منحة زواج قدرها 18 شهرًا من نصيبها بشكل تلقائي دون حاجة الوريثة لتقديم طلب ويتوقف المعاش آليًا في حال.

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