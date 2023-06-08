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إنهاء معاناة شاب.. استئصال ورم بالحبل الشوكي في “مركزي القطيف”
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إنهاء معاناة شاب.. استئصال ورم بالحبل الشوكي في “مركزي القطيف”

إنهاء معاناة شاب.. استئصال ورم بالحبل الشوكي في “مركزي القطيف”

إنهاء معاناة شاب.. استئصال ورم بالحبل الشوكي في “مركزي القطيف”
١٠:١٦:٠٥ م، الخميس، ١٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أنهى فريق طبي، بقيادة الاستشاري رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بمستشفى القطيف المركزي، معاناة الشاب إبراهيم الحلال.

استئصال ورم:

وتمكن الفريق الطبي من استئصال ورم ضمن بالحبل الشوكي لشاب، 17 عاما، لينهي معاناته مع الآلام المبرحة وعدة أعراض حادة استمرت أسابيع.

ونجحت العملية التي أجريت للشاب عبر إجراء فتحة صغيرة لا تتجاوز 3 سم، باستخدام:

-تقنية الأنابيب الجراحية.

– التداخل المحدود.

– الاستعانة بجهاز المراقبة العصبية والمجهر الجراحي.

وتجرى العملية لأول مرة على مستوى مستشفيات الشرقية وفي مراكز محدودة في المملكة.

كما أجريت العملية بنجاح وجرى استئصال الورم بشكل كامل دون أي مضاعفات.

وأيضا يعتبر النجاح إنجازًا مهماً في مجال جراحات العمود الفقري ويمثل خطوة مهمة في تقديم أفضل رعاية طبية للمرضى ومواكبة لآخر المستجدات.

يذكر أن قسم جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري في شبكة القطيف الصحية، دشن تقنية التداخل الجراحي المحدود على مستوى مستشفيات المنطقة للعديد من الحالات منها:

-انفتاق الديسك.

– تضيق القناة الشوكية.

تثبيت الفقرات والاندماج الفقري.

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اخبار السعودية استئصال ورم صحة وطب عملية جراحية

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