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24 منشأة خالفت نظام توفر الأدوية.. وهذه عقوبتها
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24 منشأة خالفت نظام توفر الأدوية.. وهذه عقوبتها

24 منشأة خالفت نظام توفر الأدوية.. وهذه عقوبتها

24 منشأة خالفت نظام توفر الأدوية.. وهذه عقوبتها
١٠:١٧:٢٠ م، الخميس، ١٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

فرضت الهيئة العامة للغذاء والدواء عقوبات على (24) منشأة صيدلية لمخالفتها نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية بسبب عدم الالتزام بتوفير المستحضرات الصيدلانية المسجلة للسوق المحلي.

هذا بالإضافة إلى عدم التبليغ المباشر لتحرك الدواء في نظام التتبع الالكتروني، وعدم إبلاغ “الهيئة” عن توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة.

رصد (8) منشآت:

وأوضحت “الغذاء والدواء” أن مفتشيها رصدوا خلال شهر أبريل (8) منشآت لعدم التزامها بتوفير مستحضراتها الصيدلانية المسجلة للسوق، و(12) منشأة صيدلية لعدم تبليغها المباشر (اللحظي) لتحرك الدواء في نظام التتبع الالكتروني، و (4) منشآت لعدم التزامها بالإبلاغ عن حال توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة، وفرضت بحقهم العقوبات المقررة في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية.

وأشارت “الهيئة” إلى أن نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية يُلزم مصانع ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية أن يكون لديها مخزون دائم يكفي لستة أشهر من جميع مستحضراتها المسجلة.

كما أن على تلك المنشآت الإبلاغ في حال توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة بمدة لا تقل عن ستة أشهر من الوقت المتوقع لانقطاع الإمداد أو تأثر المخزون، مع تقديم الحلول التي تساهم في تعويض النقص.

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