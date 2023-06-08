المياه الوطنية توضح خطوات حل مشكلة “العداد مغلق”

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أوضحت شركة المياه الوطنية خطوات وآلية حل مشكلة العداد المغلق وتحديث البيانات لمنع انقطاع الخدمة من خلال التطبيق عبر حساب المستفيد.

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حل مشكلة العداد مغلق

جاء ذلك في رد من الشركة، عبر حسابها الرسمي “العناية بالعملاء”، ردا على سؤال مغرد استفسر بشأن حل مشكلة العداد مغلق وتسبب ذلك في انقطاع المياه.

وأجابت الشركة بقولها : “وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.. حياك الله، العداد مغلق بسبب عدم تحديث البيانات”.

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خطوات تحديث البيانات

وأضافت شركة المياه الوطنية أنه يمكن تحديث البيانات من خلال التطبيق باتباع الخطوات التالية بسهولة:

– تسجيل دخول

– اختيار خدمات

– الضغط على كل الخدمات

– اختيار خدمات الحساب

– الضغط على نقل ملكية

– تحميل المستندات المطلوبة

– الضغط على استمرار

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