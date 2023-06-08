الخميس، ١٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
حرم ولي العهد ترعى حفل جمعية النهضة الخيري
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تعلن عن وظائف شاغرة
24 منشأة خالفت نظام توفر الأدوية.. وهذه عقوبتها
8 ساعات جراحية لإعادة ترميم وجه مصاب تعرض لحادث مروري (تفاصيل)
إنهاء معاناة شاب.. استئصال ورم بالحبل الشوكي في “مركزي القطيف”
هل يمكن استرداد الرصيد المتبقي في حساب الجوازات؟

الرئيسية

 /

محليات

 /

المياه الوطنية توضح خطوات حل مشكلة “العداد مغلق”

المياه الوطنية توضح خطوات حل مشكلة “العداد مغلق”

المياه الوطنية توضح خطوات حل مشكلة “العداد مغلق”
١٠:٠٢:٣٢ م، الخميس، ١٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت شركة المياه الوطنية خطوات وآلية حل مشكلة العداد المغلق وتحديث البيانات لمنع انقطاع الخدمة من خلال التطبيق عبر حساب المستفيد.

اقرأ أيضا:

بتكلفة 7 ملايين ريال.. المياه الوطنية تشيد خزانًا للمياه في المدينة

حل مشكلة العداد مغلق

جاء ذلك في رد من الشركة، عبر حسابها الرسمي “العناية بالعملاء”، ردا على سؤال مغرد استفسر بشأن حل مشكلة العداد مغلق وتسبب ذلك في انقطاع المياه.

وأجابت الشركة بقولها : “وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.. حياك الله، العداد مغلق بسبب عدم تحديث البيانات”.

اقرأ أيضا:

عميل: “لو أسقي كل بيوت الحارة ما تيجي الفاتورة هكذا”.. والمياه الوطنية تعلق

خطوات تحديث البيانات

وأضافت شركة المياه الوطنية أنه يمكن تحديث البيانات من خلال التطبيق باتباع الخطوات التالية بسهولة:

– تسجيل دخول

– اختيار خدمات

– الضغط على كل الخدمات

– اختيار خدمات الحساب

– الضغط على نقل ملكية

– تحميل المستندات المطلوبة

– الضغط على استمرار

اقرأ أيضا:

“المياه الوطنية” تدعو عملاءها لطلب خدمة الصرف الصحي في حي طويق بالرياض

 

 

الكلمات الدلالية:
العداد مغلق المياه الوطنية حل مشكلة العداد مغلق شركة المياه الوطنية

مواد ذات صلة

المزيد
كاتب: ولي العهد يمضي بالمملكة صوب المستقبل

كاتب: ولي العهد يمضي بالمملكة صوب المستقبل

٠٩:٢٢ ص، الأثنين، ٠٨ أكتوبر ٢٠١٨
إحباط محاولة تهريب 27 جراماً من المخدرات عبر مطار أبها

إحباط محاولة تهريب 27 جراماً من المخدرات عبر مطار أبها

٠٤:٥٣ م، الأربعاء، ١٩ أبريل ٢٠١٧
«البرق» يرسم لوحة فنية بديعة بجوار فندق الساعة في الحرم المكي (صورة)

«البرق» يرسم لوحة فنية بديعة بجوار فندق الساعة في الحرم المكي (صورة)

٠٢:٣٦ ص، الأحد، ٠٩ سبتمبر ٢٠١٨
هل توجد علاقة بين الأمطار الغزيرة وعمليات الاستمطار؟ «الأرصاد» تجيب

هل توجد علاقة بين الأمطار الغزيرة وعمليات الاستمطار؟ «الأرصاد» تجيب

٠١:٥١ ص، الجمعة، ٢٩ أبريل ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *