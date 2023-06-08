تنبيه من الأرصاد: رياح وأتربة على 7 محافظات بالرياض

تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، تنبيها، توقع -بمشيئة الله- هبوب رياح نشطة وأتربة مثارة على 7 محافظات بمنطقة الرياض.

يستمر حتى الجمعة

وشمل التنبيه محافظات الزلفى، والغاط، والمجمعة، وثادق، ورماح، وشقراء، ومزات، وتستمر الحالة حتى الساعة السابعة مساء غد الجمعة.

كما تشمل التأثيرات المصاحبة نشاط في الرياح السطحية، وتدن في مدى الرؤية.

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وفي سياق متصل، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

جريان السيول مع رياح نشطة وزخات

وأوضح أن الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على جازان وعسير والباحة ومرتفعات مكة المكرمة.

سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة

كما تكون السماء غائمة جزئيا يتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك والجوف والمدينة وحائل.