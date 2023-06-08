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أهم 10.. تنفيذ حكم الشرع في قاتل مواطنة داخل منزل أهلها وسمكة القرش في مصر
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أهم 10.. تنفيذ حكم الشرع في قاتل مواطنة داخل منزل أهلها وسمكة القرش في مصر

أهم 10.. تنفيذ حكم الشرع في قاتل مواطنة داخل منزل أهلها وسمكة القرش في مصر

أهم 10.. تنفيذ حكم الشرع في قاتل مواطنة داخل منزل أهلها وسمكة القرش في مصر
١٢:٠١:٠٢ ص، الجمعة، ٢٠ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:

هاجم مواطنة وفعل هذا الأمر.. تنفيذ حكم الشرع في جان بالحدود الشمالية

أصدرت وزارة الداخلية اليوم الخميس، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل حدًا بأحد الجناة بمنطقة الحدود الشمالية وفيما يلي نصه:.. المزيد هنا

لحظة اصطياد سمكة قرش بعدما أنهت حياة سائح روسي بأحد شواطئ الغردقة في مصر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو- قيل إنه-  للحظة إمساك صائدين بسمكة القرش التي هاجمت.. المزيد هنا

توضيح من “مُدد” بشأن استحقاق الحوالات وإجازة عيد الأضحى

أوضحت منصة مُدد الرقمية المتخصصة في تقديم الحلول المتكاملة لرفع مسيرات الرواتب وضمان الالتزام.. المزيد هنا

قرار غير متوقع..الكويت توقف الابتعاث الطبي في مصر والأردن

اعتباراً من العام الدراسي المقبل، أصدر وزير التربية وزير التعليم العالي في الكويت د.حمد العدواني قراراً بوقف الابتعاث للتخصصات الطبية في مصر والأردن.. المزيد هنا

اطباء - الكويت - الابتعاثات - طبيب الابتعاث

توضيح جديد من “تقويم التعليم” حول التسجيل في اختبار التحصيل الاستثنائي

أتاحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، التسجيل في اختبار التحصيل الدراسي الاستثنائي (الرقمي) لمن لم يسبق له دخول الاختبار ولا يوجد لديه نتيجة سابقة.. المزيد هنا

الاختبارات المعيارية - الجامعات - تقويم التعليم

وزير العدل يقرّ لائحة التقارير الطبية .. و4 أهداف لصدورها

أقرّ وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، لائحة التقارير الطبية المنصوص عليها في نظام الأحوال الشخصية.. المزيد هنا

وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني

البيان الختامي.. أمريكا والخليج يؤكدان التزامهما بحرية الملاحة والأمن في المنطقة

عقد أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاجتماع الوزاري المشترك للشراكة.. المزيد هنا

نبأ سار من “البيئة” بخصوص الأضاحي

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن الفسح لـ (700) ألف رأس من الماشية منذ بداية الشهر الجاري، عبر محاجر الوزارة بميناء جدة الإسلامي.. المزيد هنا

تحذير من حساب المواطن حول خصوصية المعلومات

خصص حساب الموطن، أكثر من وسيلة للتواصل مع المستفيدين، بما يضمن الحفاظ على خصوصياتهم.. المزيد هنا

بشرى سارة من “الكهرباء” لهذه المناطق والمدن.. التفاصيل

أعلنت شركة الكهرباء تنفيذ ثلاث مشاريع ربط وتعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية في رفحاء والوجه ونجران، بقيمة إجمالية تجاوزت 1.4 مليار ريال.. المزيد هنا

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