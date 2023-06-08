هل فقدان سجل الأسرة يستوجب إصدار بدل فاقد؟ الأحوال المدنية توضح

تواصل – فريق التحرير:

أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أهمية استكمال الإجراءات لوثيقة بدل الفاقد في حال فقدان سجل الأسرة.

فقدان سجل الأسرة

جاء ذلك في تغريدة عبر حساب الأحوال المدنية “العناية بالعملاء”، في “تويتر”، ردا على سؤال مغرد قال فيه : “السلام عليكم .. بلغت عن فقدان سجل الأسرة، وبعد الإبلاغ تم العثور عليه، هل أقدر استخدمه أم عليّ غرامة؟”.

وأجابت الأحوال المدنية بقولها: “وعليكم السلام، تم إلغاء سجل الأسرة، يلزمك موعد لاستكمال الإجراءات لوثيقة بدل الفاقد، نسعد بخدمتك”.

وفي وقت سابق، أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، إمكانية إصدار سجل الأسرة للأمهات عبر منصة أبشر.

سجل الأسرة للأمهات

جاء ذلك في رد من الأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي “العناية بالعملاء”، ردا على سؤال مغرد قال فيه: “إصدار سجل الأسرة للأمهات متوقف متى يتم البدء بالإصدار؟”.

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وأجابت الأحوال المدنية بقولها: “يمكن ذلك عن طريق حسابك في أبشر بالدخول على خدمات من تبويب خدماتي، واختيار إصدار سجل أسرة للأمهات”.

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