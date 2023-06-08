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تحطم مروحية عسكرية بدولة عربية ومقتل طاقمها
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تحطم مروحية عسكرية بدولة عربية ومقتل طاقمها

تحطم مروحية عسكرية بدولة عربية ومقتل طاقمها

تحطم مروحية عسكرية بدولة عربية ومقتل طاقمها
٠٨:٢٢:٢٩ م، الخميس، ١٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

لقي طاقم مروحية عسكرية في تونس مصرعه عقب تحطم الطائرة، بحسب ما أعلنته وزارة الدفاع التونسية، اليوم الخميس.

تحطم مروحية تونسية:

وأوضح بيان الوزارة أنه تم انتشال جثتين وأجزاء من حطام الطائرة فيما لا تزال عمليات البحث جارية.

وأضافت أن الطائرة المروحية التي تم الإعلان في وقت سابق عن فقدان الاتصال بها بمنطقة “كاب سيراط”، ليلة أمس الأربعاء، قد سقطت في عرض البحر.

ونوهت أن وحدات الغوص المختصة تقوم حاليا بعملية انتشال الجثث، حيث تم انتشال جثتين وأجزاء من الحطام.

وكانت وزارة الدفاع أعلنت صباح اليوم الخميس، عن فقدان الاتصال بمروحية وطاقمها المتكون من أربعة أفراد.

مروحية جزائرية:

وفي يناير الماضي أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، تحطم مروحية عسكرية من طراز (إم أي-171) خلال مهمة تدريبية، بضواحي العطاف بولاية عين الدفلى شمالي الجزائر ومقتل طاقمها.

وقالت الدفاع الجزائية في بيان لها، إن الحادث الأليم أسفر عن وفاة 3 عسكريين كانوا على متن الطائرة.

فيما أمر رئيس أركان الجيش الجزائري، السعيد شنقريحة بفتح تحقيق لتحديد أسباب و ظروف هذا الحادث.

بدوره تقدم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بتعازيه الخالصة إثر استشهاد طاقم المروحية العسكرية.

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الكلمات الدلالية:
الجزائر تحطم مروحية حوادث دولة عربية

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