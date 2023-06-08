انتهاكات الحوثي تطال الشيوخ والأطفال.. فيديو

تواصل – فريق التحرير:

أدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، استمرار جرائم مليشيا الحوثي والانتهاكات التي تطال اليمنيين، بما فيهم الأطفال والشيوخ.

وشارك الإرياني مقطع فيديو، يظهر اعتداء عناصر من مليشيا الحوثي الانقلابية، على مواطنين يمنيين.

قتل وخطف وإخفاء قسري

وقال الإرياني: “نموذج من الاعتداءات والانتهاكات اليومية التي يتعرض لها المواطنون من قبل قيادات مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران، من أعمال قتل وخطف وإخفاء قسري ونهب للأموال والممتلكات، وقمع وتنكيل وتجويع وتقييد للحقوق والحريات، لم يسلم منها حتى الشيوخ والنساء والأطفال، في ظل صمت دولي مستغرب وغير مبرر”.

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وفي طريقة تشبه ما يقوم به جيش الاحتلال في فلسطين، أقدمت ميليشيات الحوثي الإرهابية في اليمن على هدم منزل وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء الركن عبدالله يحيى جابر في حي الجراف بصنعاء.

الحوثي يهدم المنازل:

ووبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، فقد أدانت وزارة الداخلية الجريمة، معتبرة إقدام مليشيا الحوثي على استهداف رموز الشرعية والسطو على ممتلكاتهم يعد انتهاكًا واضحًا للقوانين والأعراف، ويظهر استهتارها بحياة البشر وممتلكاتهم ضمن منهجها ومسيرتها التدميرية.