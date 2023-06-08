لحظة اصطياد سمكة قرش بعدما أنهت حياة سائح روسي في شواطيء الغردقة بمصر

تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو- قيل إنه- للحظة إمساك صائدين بسمكة القرش التي هاجمت رجل في مياه الغردقة بمصر وأنهت حياته.

وأظهر الفيديو إمساك الصيادين بمراكب صيد لسمكة القرش بالشباك، ومحاولة إخراجها خارج المياه لاستخراج باقي جثمان السائح من بطنها.

السفارة الروسية

وقالت السفارة الروسية في بيان لها: “في 8 يونيو توفي رجل نتيجة هجوم سمكة قرش في منطقة دريم بيتش (الغردقة)، وفي هذا الصدد ، نطلب من المواطنين الروس اليقظة وتوخي الحذر أثناء التواجد في الماء”.

وطالبت السفارة المواطنين بالالتزام الصارم بالحظر المفروض على السباحة والغوص الذي فرضته السلطات المصرية، والالتزام الصارم بالإشارات الواردة من موظفي الفندق وخفر السواحل.

من جانبها، قالت الخارجية الروسية في بيان لها أن الرجل الذي التهمته سمكة القرش روسي الجنسية.

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