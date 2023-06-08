الخميس، ١٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تعلن عن وظائف شاغرة
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جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تعلن عن وظائف شاغرة

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تعلن عن وظائف شاغرة

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تعلن عن وظائف شاغرة
١٠:١٧:٥٠ م، الخميس، ١٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (عمادة الموارد البشرية) عن طرح عدد من الوظائف الإدارية التخصصية من حملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس (عن طريق النقل أو الإعارة) على النحو التالي:

المسميات الوظيفية:

– أخصائي إدارة مشاريع
– مصمم جرافيك
– مترجم لغة انجليزية
– محرر صحفي
– مساعد إحصاء ممارس
– أخصائي أمن سيبراني
– أخصائي مواصفات ومقاييس وجودة
– أخصائي تسويق
– محاسب
– أخصائي استشارات مالية
– أخصائي أساليب تعليم
– أخصائي استشارات أمن سيبراني
– مطور برامج
-أخصائي وسائل تعليمية
– أخصائي علاقات عامة
– أخصائي أنشطة ثقافية
– أخصائي استراتيجيات
– محلل مبرمج
– أخصائي إدارة قواعد البيانات
– مبرمج تطبيقات
– أمين مكتبة
– أخصائي جودة
– مهندس كهربائي
– مهندس ميكانيكي
– مهندس زراعي
– فني هندسة ميكانيكية
– فني هندسة كهربائية
– مهندس الكترونيات
– فني أجهزة الكترونية
– مرمم وثائق ممارس أول
– مشرف إنشاء مباني

التخصصات المطلوبة:

– المحاسبة والضرائب
– نظم المعلومات
– محاسبة
– إدارة الأعمال
– الإدارة المالية
– الإحصاء
– التسويق
– أمن سيبراني
– الإدارة والتنظيم
– الآداب وعلم اللغة
– تقنيات الصوتيات والمرئيات
– التسويق والإعلان
– الإعلام
– علوم الحاسب
– تقنية المعلومات
– إدارة الجودة
– إدارة المشاريع
– تقنيات التعليم
– علوم التربية والتعليم
– علم الاجتماع
– الدراسات الثقافية
– هندسة البرمجيات
– الهندسة الكهربائية
– تقنية الهندسة الكهربائية
– الهندسة الميكانيكية
– تقنية الهندسة الميكانيكية
– الهندسة الزراعية
– هندسة الحاسب الآلي
– الالكترونيات
– إدارة التشييد

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم الأحد: 1444/11/22هـ من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ويستمر حتى الخميس: 1444/11/26هـ.

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