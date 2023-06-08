جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (عمادة الموارد البشرية) عن طرح عدد من الوظائف الإدارية التخصصية من حملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس (عن طريق النقل أو الإعارة) على النحو التالي:

المسميات الوظيفية:

– أخصائي إدارة مشاريع

– مصمم جرافيك

– مترجم لغة انجليزية

– محرر صحفي

– مساعد إحصاء ممارس

– أخصائي أمن سيبراني

– أخصائي مواصفات ومقاييس وجودة

– أخصائي تسويق

– محاسب

– أخصائي استشارات مالية

– أخصائي أساليب تعليم

– أخصائي استشارات أمن سيبراني

– مطور برامج

-أخصائي وسائل تعليمية

– أخصائي علاقات عامة

– أخصائي أنشطة ثقافية

– أخصائي استراتيجيات

– محلل مبرمج

– أخصائي إدارة قواعد البيانات

– مبرمج تطبيقات

– أمين مكتبة

– أخصائي جودة

– مهندس كهربائي

– مهندس ميكانيكي

– مهندس زراعي

– فني هندسة ميكانيكية

– فني هندسة كهربائية

– مهندس الكترونيات

– فني أجهزة الكترونية

– مرمم وثائق ممارس أول

– مشرف إنشاء مباني

التخصصات المطلوبة:

– المحاسبة والضرائب

– نظم المعلومات

– محاسبة

– إدارة الأعمال

– الإدارة المالية

– الإحصاء

– التسويق

– أمن سيبراني

– الإدارة والتنظيم

– الآداب وعلم اللغة

– تقنيات الصوتيات والمرئيات

– التسويق والإعلان

– الإعلام

– علوم الحاسب

– تقنية المعلومات

– إدارة الجودة

– إدارة المشاريع

– تقنيات التعليم

– علوم التربية والتعليم

– علم الاجتماع

– الدراسات الثقافية

– هندسة البرمجيات

– الهندسة الكهربائية

– تقنية الهندسة الكهربائية

– الهندسة الميكانيكية

– تقنية الهندسة الميكانيكية

– الهندسة الزراعية

– هندسة الحاسب الآلي

– الالكترونيات

– إدارة التشييد

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم الأحد: 1444/11/22هـ من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ويستمر حتى الخميس: 1444/11/26هـ.

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