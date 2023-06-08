جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تعلن عن وظائف شاغرة
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أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (عمادة الموارد البشرية) عن طرح عدد من الوظائف الإدارية التخصصية من حملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس (عن طريق النقل أو الإعارة) على النحو التالي:
المسميات الوظيفية:
– أخصائي إدارة مشاريع
– مصمم جرافيك
– مترجم لغة انجليزية
– محرر صحفي
– مساعد إحصاء ممارس
– أخصائي أمن سيبراني
– أخصائي مواصفات ومقاييس وجودة
– أخصائي تسويق
– محاسب
– أخصائي استشارات مالية
– أخصائي أساليب تعليم
– أخصائي استشارات أمن سيبراني
– مطور برامج
-أخصائي وسائل تعليمية
– أخصائي علاقات عامة
– أخصائي أنشطة ثقافية
– أخصائي استراتيجيات
– محلل مبرمج
– أخصائي إدارة قواعد البيانات
– مبرمج تطبيقات
– أمين مكتبة
– أخصائي جودة
– مهندس كهربائي
– مهندس ميكانيكي
– مهندس زراعي
– فني هندسة ميكانيكية
– فني هندسة كهربائية
– مهندس الكترونيات
– فني أجهزة الكترونية
– مرمم وثائق ممارس أول
– مشرف إنشاء مباني
التخصصات المطلوبة:
– المحاسبة والضرائب
– نظم المعلومات
– محاسبة
– إدارة الأعمال
– الإدارة المالية
– الإحصاء
– التسويق
– أمن سيبراني
– الإدارة والتنظيم
– الآداب وعلم اللغة
– تقنيات الصوتيات والمرئيات
– التسويق والإعلان
– الإعلام
– علوم الحاسب
– تقنية المعلومات
– إدارة الجودة
– إدارة المشاريع
– تقنيات التعليم
– علوم التربية والتعليم
– علم الاجتماع
– الدراسات الثقافية
– هندسة البرمجيات
– الهندسة الكهربائية
– تقنية الهندسة الكهربائية
– الهندسة الميكانيكية
– تقنية الهندسة الميكانيكية
– الهندسة الزراعية
– هندسة الحاسب الآلي
– الالكترونيات
– إدارة التشييد
طريقة التقديم:
يبدأ التقديم الأحد: 1444/11/22هـ من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ويستمر حتى الخميس: 1444/11/26هـ.
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