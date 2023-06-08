هل يمكن استرداد الرصيد المتبقي في حساب الجوازات؟

تواصل – فريق التحرير:

أكدت منصة أبشر أنه يمكن استرداد الرصيد المتبقي والرسوم المستحقة في حساب الجوازات الخاص بالمستفيد.

رصيد المستفيد في الجوازات

جاء ذلك في رد من منصة أبشر، في تغريدة عبر “تويتر”، ردا على سؤال مغرد قال فيه: “السلام عليكم عندي استفسار بخصوص الرصيد المتبقي في حساب الجوازات لشخص متوفي كيف يمكن استرداده؟”.

وأجابت منصة أبشر بقولها: “وعليكم السلام.. أخي الكريم، يرجى التواصل مع البنك المسدد منه أو الاتصال على 19990 لاسترداد الرسوم الغير مستخدمة.. نسعد بتواصلك”.

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وفي وقت سابق، أعلنت منصة أبشر، أنه يمكن حالياً الاعتراض على الحوادث المرورية إلكترونياً من خلال حساب المستفدي في المنصة.

وقالت منصة أبشر، عبر “تويتر”: “الاعتراض على الحوادث المرورية مع أبشر صار أسهل، الآن عن طريق منصة أبشر الاعتراض على الحوادث المرورية متاح إلكترونيًا”.

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وفي وقت سابق، أوضحت منصة أبشر، أنه يمكن الاستعلام عن حالة تأشيرة الخروج والعودة عبر منصة أبشر، حيث تبين نوع وصلاحية وتفاصيل التأشيرة.

طريقة الوصول للخدمة:

1-الدخول على منصة ابشر ثم اختيار”استعلامات من تبويب خدماتي”.

2- اختيار الجوازات.

3- اختيار حالة تأشيرة خروج وعودة.