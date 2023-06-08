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هل يمكن استرداد الرصيد المتبقي في حساب الجوازات؟
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هل يمكن استرداد الرصيد المتبقي في حساب الجوازات؟

هل يمكن استرداد الرصيد المتبقي في حساب الجوازات؟

هل يمكن استرداد الرصيد المتبقي في حساب الجوازات؟
١٠:١١:١٨ م، الخميس، ١٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت منصة أبشر أنه يمكن استرداد الرصيد المتبقي والرسوم المستحقة في حساب الجوازات الخاص بالمستفيد.

رصيد المستفيد في الجوازات

جاء ذلك في رد من منصة أبشر، في تغريدة عبر “تويتر”، ردا على سؤال مغرد قال فيه: “السلام عليكم عندي استفسار بخصوص الرصيد المتبقي في حساب الجوازات لشخص متوفي كيف يمكن استرداده؟”.

وأجابت منصة أبشر بقولها: “وعليكم السلام.. أخي الكريم، يرجى التواصل مع البنك المسدد منه أو الاتصال على 19990 لاسترداد الرسوم الغير مستخدمة.. نسعد بتواصلك”.

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منصة أبشر تتيح الاعتراض على الحوادث المرورية إلكترونياً

وفي وقت سابق، أعلنت منصة أبشر، أنه يمكن حالياً الاعتراض على الحوادث المرورية إلكترونياً من خلال حساب المستفدي في المنصة.

وقالت منصة أبشر، عبر “تويتر”: “الاعتراض على الحوادث المرورية مع أبشر صار أسهل، الآن عن طريق منصة أبشر الاعتراض على الحوادث المرورية متاح إلكترونيًا”.

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خدمة اليوم.. 9 خطوات لتمديد تأشيرة خروج وعودة خارج المملكة من خلال منصة أبشر

وفي وقت سابق، أوضحت منصة أبشر، أنه يمكن الاستعلام عن حالة تأشيرة الخروج والعودة عبر منصة أبشر، حيث تبين نوع وصلاحية وتفاصيل التأشيرة.

طريقة الوصول للخدمة:

1-الدخول على منصة ابشر ثم اختيار”استعلامات من تبويب خدماتي”.

2- اختيار الجوازات.

3- اختيار حالة تأشيرة خروج وعودة.

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أبشر أخبار السعودية الجوازات منصة أبشر

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