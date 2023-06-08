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للمتزوجين فقط.. أعراض صامتة لسرطان “فتاك”
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للمتزوجين فقط.. أعراض صامتة لسرطان “فتاك”

للمتزوجين فقط.. أعراض صامتة لسرطان “فتاك”

للمتزوجين فقط.. أعراض صامتة لسرطان “فتاك”
٠٧:٥٦:٤٩ م، الخميس، ١٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

تعاني ما يقرب من ثلاث لكل أربع نساء من أعراض مؤلمة في المملكة المتحدة، نتيجة الإصابة بسرطان المهبل.

وبحسب هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، فإن الألم هو أحد الأعراض العديدة التي يمكن أن تظهر عند الإصابة بسرطان المهبل.

وفيات بسبب سرطان المهبل:

وذكرت صحيفة ” ذا صن”، أن سرطان المهبل هو شكل نادر من المرض، وهو مسؤول عن نحو 250 حالة جديدة و110 حالات وفاة في المملكة المتحدة سنويا.

ونقلت عن هيئة الخدمات الصحية، أنه يمكن العثور على سرطان المهبل في أي مكان في المهبل؛ وهو الأنبوب بين الفرج وعنق الرحم.

ونبّهت الهيئة إلى أنه كما هو الحال مع جميع أنواع السرطان، كلما تم اكتشافه مبكرًا، زادت احتمالية فعالية العلاج.

وأوضحت أن ما يصل إلى 20 من كل 100 امرأة مصابة بسرطان المهبل لا تظهر عليهن أعراض على الإطلاق.

ووجهت الهيئة نصيحتها لجميع النساء أنه في حال لاحظت إحداهن أي أعراض مقلقة، فمن المهم أن تتواصل مع طبيبها على الفور.

أعراض سرطان المهبل:

1-حكة مهبلية لا تختفي.

2- النزيف بعد الجماع.

3- إفرازات مهبلية لها رائحة أو ملطخة بالدماء.

4- نزيف بين فترات الطمث أو بعد انقطاع الطمث.

5- كتلة أو ورم في المهبل يمكن أن تشعر به المرأة أو طبيبها.

يذكر أن هناك العديد من الحالات الأخرى التي تسبّب هذه الأعراض، إلا أن معظمها والأكثر شيوعًا هو سرطان المهبل.

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الكلمات الدلالية:
اعراض السرطان الاصابة بالسرطان سرطان المهبل صحة وطب

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