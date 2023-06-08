استشاري يوضح أهم علامات الصحة النفسية.. ما علاقة مساعدة الآخرين؟

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أكد د. منصور العسيري استشاري علم النفس والصحة النفسية أن إحدى العلامات التي تشير على امتلاكك صحة نفسية جيدة هي مقدرتك على مساعدة الآخرين.

الصحة النفسية ومساعدة الآخرين

وأضاف العسيري، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “الشخص القادر على مساعدة الناس بشكل عام قادر على حل مشاكله الشخصية وإن كانت صعبة”.

وأضاف “صحيح قد لا يبدو ذلك بديهيا، ولكن أول من يستفيد من مساعدة الناس هو الشخص ذاته”.

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عوامل تؤثر على الصحة النفسية

وفي وقت سابق، حذر مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض، من خطورة الإفراط في تناول المقالي والمشروبات الغازية والتي تسبب اضطرابات المعدة، وتؤثر سلباً في الصحة النفسية.

وقال مجمع إرادة في الرياض، في بيان عبر “تويتر”: “إن سوء الهضم والغازات والحرقان والانتفاخ، لها تأثير سلبي على الصحة النفسية، لتجنبها لا تفرط في تناول الأطعمة الدسمة والمقلية والمشروبات الغازية والعصائر الغنية بالسكر .

أهمية رياضة المشي

ونصح مجمع إرداة في الرياض بتقسيم وجبة الإفطار إلى وجبتين صغيرتين ويفضل شرب السوائل بعد الوجبة وليس خلالها.

وتابع المجمع “يلزم أيضاً أخذ الوقت الكافي لتناول الطعام والمضغ الجيد قبل بلع الطعام، كما ينصح بممارسة رياضة المشي”.

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