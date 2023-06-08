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وزير الطاقة: مبادرة الربط الكهربائي الخليجي- العراقي كانت من المملكة
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وزير الطاقة: مبادرة الربط الكهربائي الخليجي- العراقي كانت من المملكة

وزير الطاقة: مبادرة الربط الكهربائي الخليجي- العراقي كانت من المملكة

وزير الطاقة: مبادرة الربط الكهربائي الخليجي- العراقي كانت من المملكة
٠٧:٣٩:٠٢ م، الخميس، ١٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أكد وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الخميس، أن الربط الكهربائي بين الخليج والعراق سيحقق تعزيز أمن الشبكات بين دولنا.

مشروع الربط الكهربائي

وأضاف وزير الطاقة، خلال اجتماع مع وزير الكهرباء العراقي المهندس زياد علي فاضل اليوم، أن مبادرة الربط الكهربائي الخليجي – العراقي كانت من المملكة.

وتابع الأمير عبدالعزيز بن سلمان “أن مشروع الربط الكهربائي الخليجي – العراقي جزء من المشاريع التي ستنفذ بيننا”.

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الكلمات الدلالية:
الربط الكهربائي العراق المملكة مشروع الربط الكهربائي وزير الطاقة

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