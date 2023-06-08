فوضى وانفلات أمني غير مسبوق.. تجدد الاشتباكات في الخرطوم

تواصل – فريق التحرير:

تجددت الاشتباكات العنيفة، في محيط العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الخميس، بالأسلحة الثقيلة والخفيفة مع تحليق مكثف للطيران العسكري، ما أدى إلى نشوب حرائق وتصاعد ألسنة اللهب والدخان في مستودعات النفط.

انفلات أمني

وفي الوقت نفسه، يسود انفلات أمني، في الخرطوم وأم درمان ودارفور، وولايات عديدة في السودان، مما يزيد الأوضاع الإنسانية تدهورا بالبلاد.

فيما يتبادل طرفا النزاع اتهامات ببدء القتال أولا وارتكاب خروقات خلال سلسلة من الهدنات لم تفلح في وضع نهاية للاشتباكات المستمرة منذ 15 أبريل الماضي، والتي خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى بين المدنيين، إضافة إلى موجة جديدة من النزوح واللجوء في إحدى أفقر دول العالم، حسب “العين الإخبارية”.

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وفي وقت سابق، وقع حريق بالقرب من قاعدة عسكرية ومستودعات وقود في جنوب العاصمة السودانية الخرطوم، حسبما روى شهود عيان.

معارك في محيط القاعدة

وأظهرت لقطات حية بثتها قنوات إخبارية عربية ألسنة اللهب وأعمدة الدخان تتصاعد في السماء، قرب القاعدة العسكرية بالخرطوم، حسب “البيان”.

وفي الوقت نفسه، ذكرت تقارير سابقة أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية يخوضان معارك للسيطرة

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تخريب سفارات

وفي سياق متصل، أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة بأشد العبارات ما قامت به بعض الجماعات المسلحة من تخريب وعبث في مبنى سفارة المملكة لدى السودان والملحقيات التابعة لها.

رفض تام لكل أشكال العنف:

وأيضا تم تخريب سكن وممتلكات الموظفين السعوديين العاملين في السفارة بالخرطوم.

وتعبر وزارة الخارجية عن رفض المملكة التام لكل أشكال العنف والتخريب تجاه البعثات والممثلات الدبلوماسية، مؤكدة لهمية التصدي لهذه الجماعات المسلحة التي تحاول النيل من عودة الأمن والاستقرار للسودان وشعبه الشقيق.

تخريب سفارة البحرين بالخرطوم:

وقبل ساعات تعرض أيضا مقر سفارة البحرين ومنزل السفير في العاصمة السودانية للاقتحام والتخريب من قبل إحدى المجموعات المسلحة.

كارثة في دارفور

تجددت الاشتباكات في إقليم دارفور غرب السودان، لاسيما في مدينة الجنينة التي شهدت سابقا معارك دامية، حسب “العربية”.

فيما وصف الأطباء ما يجري في تلك المدينة بالجحيم الحقيقي. وناشدت الهيئة النقابية لأطباء ولاية غرب دارفور العالم بالتحرك، مؤكدة أن الناس حرموا من الخروج من المدينة بينما تخلى العالم عنهم.