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قرار غير متوقع..الكويت توقف الابتعاث الطبي في مصر والأردن

قرار غير متوقع..الكويت توقف الابتعاث الطبي في مصر والأردن

قرار غير متوقع..الكويت توقف الابتعاث الطبي في مصر والأردن
٠٧:٠٥:٣٤ م، الخميس، ١٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

اعتباراً من العام الدراسي المقبل، أصدر وزير التربية وزير التعليم العالي في الكويت د.حمد العدواني قراراً بوقف الابتعاث للتخصصات الطبية في مصر والأردن.

الكويت توقف الابتعاث الطبي:

ونشرت وسائل إعلام الكويتية نص القرار، والذي جاء فيه : ” وقف الإيفاد المباشر وبعثات أبناء الدبلوماسيين وإيقاف الضم لبعثات الوزارة للتخصصات الطبية (طب بشري، طب أسنان، دكتور صيدلة، الصيدلة)، إلى كل من مصر والأردن، 2023-2024″.

وتضمن القرار إيقاف تغيير التخصص في الجامعات للطلبة الملتحقين في الأردن ومصر قبل صدور القرار.

أيضا تضمن إيقاف نقل مقر الابتعاث الى مصر والأردن، ويسري القرار من تاريخ صدوره.

ونقلت القبس الكويتية عن مصادر مطلعة أن القرار جاء بعد زيارات متعددة لوفود متخصصة لكل من الجامعات في مصر والأردن خلال الأشهر الماضية.

وأوضحت أنه بناء على تقارير لهذه الوفود مبنية على دراسات مستفيضة استهدفت قياس جودة التعليم.

وقد جاء القرار بناء على توصية لجنة وضع المعايير وتحديد مؤسسات التعليم العالي في التخصصات الطبية والبرامج الطبية خارج الكويت.

ونوهت المصادر أن القرار جاء بناء على موافقة مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم بتاريخ 4 يونيو 2023.

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الكلمات الدلالية:
الاردن الطب البشري الكويت كليات الطب مصر وقف الابتعاث

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