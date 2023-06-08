الأمن السيبراني: هذه الخطوة مهمة لحماية هاتفك من الاختراق

تواصل – فريق التحرير:

حذر موقع المركز الوطني للأمن السيبراني، من أن القراصنة الإلكترونيين أو الـ”هاكرز” يمكنهم استغلال الثغرات في نظام التشغيل غير المحدث.

برامج ضارة وثغرات

ويمكن للهاكرز، حسب الأمن السيبراني، الدخول من تلك الثغرات إلى الجهاز لمهاجمته ببرمجيات ضارة عن طريق زرعها فيه، أو استخدام ذاكرة البحث لأغراض خبيثة.

وشدد الموقع على وجود خطر ذي مستوى عال في نظام التشغيل Stable channel ChromeOS من جوجل، ونبه المركز إلى إصدار شركة جوجل تحديثًا لمعالجة عدد من الثغرات في نظام التشغيل المذكور.

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تحديث أنزمة التشغيل

وفي الوقت نفسه، أوصي المركز بتحديث نظام التشغيل (Stable channel ChromeOS) إلى 114.0.5735.119 (Platform Version: 15437.42.0).

تحديثات تلقائية

وتجري الشركة التحديث تلقائيا لكل الأجهزة المتصلة بخوادمها، وقد يستغرق التحديث من أسبوع إلى أسبوعين بدءًا من اليوم، وتُرسل شعارات إلى المستخدمين بتمام التحديث، حيب “جوجل”.

لكن إن لم يرسل لك الإشعار فيمكنك الإبلاغ عنه بعد أسبوعين عبر الرابط ، لضمان عدم تعرضك للاختراق.