توضيح من التأمينات بشأن استحقاق الدفعة الواحدة

تواصل – فريق التحرير:

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات، أنه يحق للمشترك أو المشتركة، الذي ترك العمل الخاضع لنظام التأمينات الاجتماعية تسلم تعويض الدفعة الواحدة دون انتظار بلوغ سن الستين أو حدوث عجز وفقاً لحالات محددة.

استحقاق الدفعة الواحدة

جاء ذلك في رد من التأمينات عبر حسابها الرسمي “العناية بالعملاء”، ردا على سؤال مغردة قالت فيه: “السلام عليكم .. أنا موظفة لي 9 سنوات وتم إنهاء عقدي هل أستطيع أخذ حقوقي من التأمينات الاجتماعية”.

وأجابت التأمينات بقولها “وعليكم السلام حياك الله يحق (للمشترك/ المشتركة) الذي ترك العمل الخاضع لنظام التأمينات الاجتماعية تسلم تعويض الدفعة الواحدة دون إنتظار بلوغ سن الستين أو حدوث عجز وفقاً للحالات الموضحة أدناه.

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وتشمل هذه الحالات ما يلي:

– المنتقل إلى عمل خاضع لنظام التقاعد المدني أو لنظام التقاعد العسكري وكانت مدة اشتراكه في نظام التأمينات الاجتماعية أقل من سنة

– من صدر بحقه حكم أو أمر من صاحب الصلاحية بالسجن مدة 5 سنوات فأكثر وكانت مدة اشتراكه أقل من (120) شهراً

– المشتغل بالأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة وفق الشروط المحددة لذلك

– من أسقطت عنه الجنسية السعودية

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