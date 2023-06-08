الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن توفر وظائف شاغرة في عدة مناطق

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أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف لحملة (الابتدائية، المتوسطة، الثانوية) للعمل في عدة مدن بالمملكة، وذلك وفقا للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

قابلة. أخصائي تمريض. مساعد إداري (إداري توظيف). سكرتير. فني تبريد وتكييف صيانة عربات. صيدلي ( PHARMACIST ). مبرمج حاسب آلي – COMPUTER PROGRAMMER. طبيب استشاري تخدير قلب. طبيب أخصائي – الأورام / REGISTRAR – ONCOLOGY. صيدلي اول اكلينيكي – Senior Clinical Pharmacist. مدير جودة. والمزيد…

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طريقة التقديم:

أوضحت الخدمات الطبية أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

133 وظيفة

وخلال الأسبوع الماضي، أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عن توفر 133 وظيفة شاغرة، لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى، منها وظائف متعددة لا تتطلب الخبرة، في كل من (الرياض، جدة، الشرقية، المدينة المنورة، الدمام، الطائف، الخرج، الدوادمي).

وشملت الوظائف المطلوبة، تخصصات إدارية، وتقنية، وهندسية، وفنية وصحية.