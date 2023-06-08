مع نهاية العام الدراسي الجاري.. دمج 56 مدرسة مشتركة في الرياض (تفاصيل)

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بناء على ما تقتضيه المصلحة التعليمية، أصدر مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الدكتور حسن خرمي قرارا بدمج المدارس المشتركة في العاصمة الرياض.

دمج المدارس المشتركة بالرياض:

وبحسب صحيفة “الرياض”، فقد شمل القرار دمج 56 مدرسة لتكون تحت 27 إدارة مدرسية بدءا من نهاية العام الدراسي الجاري 1444.

وفي تفاصيل القرار فقد أكد على أن ترشح لجنة الإدارة المدرسية مدير / ة ووكيل / ة للمدرسة بعد:

-الدمج ونقل الفائض من القيادات حسب الاحتياج ووفق آلية المفاضلة.

– أن تتولى إدارة شؤون المعلمين معالجة الفائض من الكادر التعليمي بالمدرسة حسب الاحتياج والموازنة.

– يتولى مكتب التعليم توجيه الفائض من الكادر الإداري بالمدرسة حسب احتياج المكتب وإبلاغ إدارة الموارد البشرية بذلك.

– كما يتولى مكتب التعليم متابعة تسليم جميع العهد في المبني المدرسي بعد الدمج للمدير / ة المرشح /ة .

– يقوم مدير / ة المدرسة المدمجة بحصر ملفات وسجلات الطلاب /ات وتسليمها لمدير/ة المدرسة المرشح /ة بالتنسيق مع إدارة الاختبارات والقبول وإدارة تقنية المعلومات ومكتب التعليم.

– أيضا يتولى مكتب التعليم إبلاغ إدارة التخطيط المدرسي بعد اكتمال إجراءات الدمج.

المدارس التي شملها القرار:

وشمل القرار دمج المدارس التالية :

-متوسطة الحائر مع ثانوية الحائر.

– ابتدائية أبي سفيان بن الحارث مع متوسطة المقدسي.

– ابتدائية ابن تيمية مع متوسطة عامر بن الجراح.

– ابتدائية زيد بن ثابت مع متوسطة السيوطي.

– ابتدائية بلال بن رباح مع متوسطة الخليج.

– ابتدائية النعمان بن مقرن مع متوسطة الإمام النسائي.

– ابتدائية حاتم الطائي مع متوسطة الفارابي.

– ابتدائية مجاهد من جبر مع متوسطة مؤتة.

– ابتدائية شعبة بن الحجاج مع متوسطة المدائن.

– متوسطة نجم الدين أيوب مع ابتدائية عبد الله بن ذكوان لتحفيظ القرآن الكريم البلدانية الأولى التحفيظ القران الكريم .

– ابتدائية الخوارزمي مع ابتدائية الأولى لتحفيظ القرآن الكريم .

– متوسطة عمورية مع ابتدائية ابن الجزري لتحفيظ القران الكريم.

– ابتدائية حي المنصورة مع ابتدائية يحيى اليزيدي للتحفيظ القرآن الكريم.

– ابتدائية رغبة مع نتوسطة وثانوية رغبة.

– ابتدائية زيد بن عمرو مع متوسطة يحيى بن معين.

– ابتدائية سعد بن الربيع مع متوسطة بكر المزني.

– متوسطة جو مع ثانوية جو.

– متوسطة مجاهد مع متوسطة وثانوية معهد امام الدعوة.

– ابتدائية ( 140 ) بويب مع متوسطة ( 150 ) بويب .

– الثانوية ( 99 ) بويب, والابتدائية 243 مع ابتدائية 34 لتحفيظ القرآن الكريم.

– الابتدائية 81 مع الروضة 6.

– الابتدائية 179 مع المتوسطة 75.

– المتوسطة 64 مع الثانوية 34.

– متوسطة طويق مع ثانوية طويق.

– ومتوسطة 11 لتحفيظ القرآن الكريم مع ابتدائية 11 لتحفيظ القرآن الكريم.

– متوسطة الحائر للبنات مع ثانوية الحائر للبنات,.

– الابتدائية الأولى بضرماء مع المتوسطة الأولى بضرماء

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