رقم مرعب.. 413 حريقا تشتعل في هذه الدولة

تواصل- فريق التحرير:

شهدت كندا أسوأ موسم من حرائق الغابات على الإطلاق، وذلك في حال استمر المعدل على نفس الوتيرة.

حرائق الغابات في كندا:

ونقلت وسائل إعلام عن مسؤولين حكوميين، أن النيران أتت على نحو 3.3 مليون هكتار من الأراضي حتى الآن، وأن هناك نحو 413 حريقًا لا يزال مشتعلًا.

من جهته أكد رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أن حرائق الغابات التي شهدتها بلاده مؤخرًا، تحدث بسبب التغير المناخي.

وأضاف عبر صفحته على موقع تويتر قائلا : “نشهد المزيد والمزيد من هذه الحرائق بسبب تغير المناخ”.

وأوضح أن هذه الحرائق تؤثر على الروتين اليومي والحياة وسبل العيش، وعلى جودة الهواء لدينا، بحسب قوله.

وتابع قائلا :” “سنواصل العمل، هنا في الوطن ومع الشركاء حول العالم، للتعامل مع تغير المناخ ومعالجة الآثار المترتبة عليه”.

وأفاد أن هناك من مئات من رجال الإطفاء الأمريكيين الذين وصلوا مؤخرًا إلى كندا، وهناك المزيد في الطريق، موجها شكره للولايات المتحدة في ذلك.

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