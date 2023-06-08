توضيح من “مُدد” بشأن استحقاق الحوالات وإجازة عيد الأضحى

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أوضحت منصة مُدد الرقمية المتخصصة في تقديم الحلول المتكاملة لرفع مسيرات الرواتب وضمان الالتزام ببرنامج حماية الأجور، تفاصيل تاريخ استحقاق الحوالات وإجازة عيد الأضحى المبارك.

وقالت منصة مُدد في بيان عبر “تويتر”: “لضمان وصول الأجور في الوقت المحدد واستنادًا لتعميم البنك المركزي نود تذكيركم بتاريخ استحقاق الحوالات وإجازة عيد الأضحى المبارك وكل ما يتعلق بإدارة وتحويل الرواتب”.

إجازة عيد الأضحى وعمل البنوك

وتابعت منصة مُدد “لضمان وصول الأجور في تاريخ استحقاقها المحدد، نفيدكم بأن إجازة البنوك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك استنادا لتعميم البنك المركزي، تبدأ بنهاية عمل يوم الاثنين الموافق 26 يوليو 2023 وتستأنف أعمالها يوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023م.

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وفي وقت سابق، حدد منصة مُدد الرقمية المتخصصة في تقديم الحلول المتكاملة لرفع مسيرات الرواتب وضمان الالتزام ببرنامج حماية الأجور، أسهل طريقة للالتزام بنظام حماية الأجور.

طريقة الالتزام بنظام حماية الأجور

وتشمل خطوات وطريقة الالتزام بنظام حماية الأجور عبر نظام إدارة الرواتب بمنصة مُدد ما يلي:

– سحب بيانات المنشأة و الموظفين بالربط مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

– إنشاء وتحويل مسيرات الرواتب دون الحاجة لتوقيع اتفاقية رواتب مع البنك

– رفع ملف حماية الأجور تلقائيا وبشكل مباشر من نظام إدارة الرواتب دون الحاجة للدخول إلى نظام الالتزام

– إمكانية فتح حساب منشأة بنكي “أونلاين” وإصدار محافظ رقمية للموظفين.

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