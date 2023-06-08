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استئصال كتلة بكتيرية تنهي معاناة مواطنة بمستشفى جامعة الملك عبدالعزيز
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استئصال كتلة بكتيرية تنهي معاناة مواطنة بمستشفى جامعة الملك عبدالعزيز

استئصال كتلة بكتيرية تنهي معاناة مواطنة بمستشفى جامعة الملك عبدالعزيز

استئصال كتلة بكتيرية تنهي معاناة مواطنة بمستشفى جامعة الملك عبدالعزيز
٠٥:٥٠:٣٢ م، الخميس، ١٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تمكن فريق طبي متخصص من استئصال كتلة بكتيرية خطيرة وإنهاء معاناة مواطنة بمستشفى جامعة الملك عبدالعزيز.

إزالة كتلة بكتيرية

وأوضحت جامعة الملك عبدالعزيز، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن فريقا طبيا بمستشفى جامعة الملك عبدالعزيز، أنهى معاناة مواطنة بعد إزالته لكتلة بكتيرية من القلب باستخدام القسطرة القلبية دون الحاجة لتدخل جراحي لأول مرة على مستوى المملكة”.

وفي وقت سابق، تمكن فريق جراحة الرأس والرقبة بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان من استئصال ورم كبير الحجم من وجه ثمانيني.

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ورم في الوجه

وأوضحت صحة جازان أن المريض حضر للمستشفى وهو يعاني من صعوبات في تناول الطعام والبلع والكلام والتنفس، وتدلٍ كامل في الجهة اليسرى من الوجه وتعذر القدرة على إقفال الفم.

وأضافت أنه تم إجراء الفحوصات الإشعاعية اللازمة وتبين وجود ورم ضخم في الجهة اليسرى من الوجه بحجم 12 × 10 سم.

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جراحة نادرة

وعلى الفور تقرر إجراء عملية جراحية لاستئصال الورم بشكل كامل بعد فصله بشكل دقيق ونادر عن الأعضاء الحيوية المحيطة به، وإعادة ترميم الشفتين العليا والسفلى في الجهة اليسرى من الوجه.

وبينت أن المريض تمكن بعد إجراء العملية من إقفال فمه والقدرة على الكلام وتناول الطعام والبلع والنفس، وغادر المستشفى بعد نجاح العملية وتماثله للشفاء.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية جامعة الملك عبدالعزيز جراحة كتلة بكتيرية مستشفى جامعة الملك عبدالعزيز

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