عند تغيير الآيبان في يونيو متى يتم التحقق منه؟ حساب المواطن يجيب

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أكد برنامج حساب المواطن، أنه في حال تم ⁦تغيير⁩ ⁦الآيبان⁩ البنكي قبل تاريخ “10 يونيو” سيتم التحقق منه في دورة الدفع لشهر “يوليو ” المقبل بمشيئة الله.

جاء ذلك في رد من البرنامج عبر حساب “خدمة المستفدين”، ردا على سؤال مغرد وجه سؤالا قال فيه : “تم تغيير الحساب البنكي لكن لم يتم تأكيده في النظام .. لماذا؟”.

وأجاب برنامج حساب المواطن بقوله: “أهلاً بك ، في حال تم ⁦تغيير⁩ ⁦الآيبان⁩ البنكي قبل تاريخ 10 يونيو سيتم التحقق منه في دورة الدفع لشهر يوليو، وفي حال تم التحقق ستصلك رسالة نصية ، نسعد بخدمتك”.

موعد صرف الدفعة 67

وفي إفادة سابقة، أصدر حساب المواطن، توضيحًا جديدًا بخصوص موعد صرف الدفعة 67 – شهر يونيو.

وأجابت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر “تويتر” حول ما إذا كان سيتم صرف الدفعة الجديدة يوم الخميس أم الأحد؟، قائلة: “يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله او بعده في حال صادف عطلة نهاية الاسبوع”.

وأضافت: “وسيتم صرف الدعم للدفعة “67” يومً الأحد بتاريخ “11 يونيو” .

وتصرف دفعات “حساب المواطن” في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.

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حساب المواطن

حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

المستهدفون من حساب المواطن

1- الأسر السعودية

2 – المواطن غير المتزوج.

3 – الأفراد المستقلين في سكن خاص كفرد مستقل.

4 – الأفراد المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي.

5 – الأفراد الحاملين للبطاقات الخاصة بالنقل.

6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.

7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.

8 – زوجة المواطن السعودي.

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ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟

– الهوية الوطنية وكارت العائلة.

– معلومات عن العمل والراتب.

– معلومات عن الدخل الإضافي في إعانات الدولة.

– الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.

– بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص.

– رقم الحساب البنكي “الآيبان”، على أن يكون الحساب نشطًا.

– أن يكون راتب المواطن أقل من عشرين ألف ريال.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا).

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.

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